Crashkoers Boeing trekt Dow omlaag

Terwijl de S&P500 en de Nasdaq in het groen staan, trekt zwaargewicht Boeing de Dow Jones in het rood.

De Dow Jones blijft achter bij de S&P500 en de Nasdaq doordat Boeing met meer dan 7,5 procent crasht op de beurs. Boeing heeft het grootste gewicht in de Dow Jones. De daling wordt veroorzaakt doordat er twijfels zijn ontstaan bij luchtvaartdeskundigen over de Boeing 737 Max 8. Dit toestel stortte het afgelopen weekend neer in Ethiopiƫ. De crash vertoont gelijkenissen met de crash in Indonesiƫ op 29 oktober.

Tesla nam maandag een scherpe bocht. De eerdere plannen van het bedrijf om sterk te knippen in het aantal teslaverdelers worden weer teruggedraaid. Elon Musk schrijft over dit aantal geplande winkelsluitingen: 'We zullen slechts de helft van deze winkels sluiten, maar daardoor zijn de kostenbesparingen ook minder'. Tesla compenseert de hogere kosten die dit met zich meebrengt door de prijzen met ongeveer 3 procent te verhogen.

Apple gaat omhoog op de beurs nadat Bank of America Merrill Lynch zijn advies optrok van 'neutral' naar 'buy'. Het koersdoel klimt van 180 naar 210 dollar. De zakenbank is minder negatief over de afzwakkende hardwareverkopen van de technologiegigant. Deze zou van tijdelijke aard zijn. Ook andere techreuzen zoals Facebook en Amazon doen het goed op de beurs.

Barrick Gold , het grootste goudmijnbouwbedrijf in de wereld en de mijngroep Newmont Mining hebben besloten een joint venture op te richten. Dit plan komt nadat Newmont Mining een overnamebod 18 miljard dollar van Barrick Gold afsloeg. De twee mijnbouwers gaan samen goud delven in de Amerikaanse staat Nevada. De operatie zou een kostenbesparing van 500 miljoen dollar per jaar opleveren.

