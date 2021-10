Crocs ziet omzet bijna verdubbelen

Crocs zag zijn verkoop in het voorbije kwartaal met 73 procent stijgen en boekt een beter dan verwachte winst. De schoenmaker is een van de best presterende aandelen dit jaar in New York.

Wall Street gaat donderdag op kousenvoeten op zoek naar nieuwe records. Zowel de S&P als de Nasdaq boeken lichte winst, terwijl de Dow Jones lichtrood noteert.

Uitblinker op de brede Amerikaanse markt is de schoenenproducent Crocs met een koerswinst van 11 procent. De maker van waterbestendige klompen rapporteert opnieuw sterke kwartaalcijfers. Het bedrijf verhoogde de kwartaalomzet met 73 procent tot 625,9 miljoen dollar. Voor het hele jaar mikt het op een groei van 62 tot 65 in plaats van 60 tot 65 procent. Ook de winst gaat boven de lat: 152 miljoen dollar, 2,42 dollar per aandeel. De onlineverkoop steeg met 69 procent.

'We verwachten dat de dubbelcijferige groei volgend jaar doorzet en mikken op minstens 20 procent omzetgroei in 2022', zei CEO Andrew Rees. Crocs zijn ook populair schoeisel in de zorgsector.

Blikvangers op Wall Street De Dow Jones wint 0,19 procent, de S&P 500 0,10 procent en Nasdaq, die in het rood was begonnen, 0,18 procent. Tesla wint 3,4 procent. De autoproducent kon in het voorbije kwartaal een recordwinst neerzetten ondanks logistiek knelpunten. American Airlines wint 1,4 procent. De luchtvaartmaatschappij boekte een operationeel verlies van 641 miljoen dollar, het laagste verliescijfer sinds de start van de pandemie. IBM verliest 7,4 procent. De computerreus zag zijn inkomsten bij de 'legacy'-afdeling Kyndryl, die binnenkort wordt afgesplitst, met 5 procent terugvallen.

Het bedrijf uit Boulder in Colorado zegt dat het problemen in de leverketen redelijk goed kan opvangen. Een aantal fabrieken in Vietnam zijn tijdelijk gesloten maar dat had geen impact op de cijfers.