Cumulex (ex-Sucraf): van koloniale landbouw naar sloop?

Value8, de Nederlandse specialist in lege beursschelpen, heeft een meerderheidsbelang genomen in het sloop- en recyclagebedrijf AA Circular en overweegt dat in te brengen in zijn dochter Cumulex.

Het aandeel Cumulex sprong maandag 9,7 procent hoger op Euronext Brussel. Aanleiding hiertoe waren persberichten van zowel Value8 , de meerderheidsaandeelhouder van Cumulex, als van Cumulex zelf.

Cumulex is het voormalige Sucraf, dat ooit een derde van een suikerrietplantage bezat in Zuid-Kivu (Congo) maar die activiteit kwijtspeelde door nationalisering. Sindsdien is het een lege beursschelp die voor 75,75 procent in handen is van Value8.

Value8 liet maandag weten een belang van 65 procent te hebben genomen in AA Circular, een Nederlands bedrijf dat actief is in amovatie, sloop en recycling voor de zakelijke bouwmarkt. Het omvat onder meer Amovatiebedrijf Aalsmeer, dat met 45 medewerkers al ruim 30 jaar actief is in de sloopmarkt. Het realiseert een jaaromzet van meer dan 7 miljoen euro en een ebitda-marge tussen 13 en 17 procent.

De Vries en Hettinga

Volgens Value8 is nu ‘oriënterend gesproken’ met Cumulex over de mogelijke inbreng van het belang in AA Circular. ‘Daarmee zou Cumulex, dat thans geen operationele activiteiten ontplooit, weer een actieve beursvennootschap worden.’

De term ‘oriënterend gesproken’ ontlokt een glimlach want in de raden van bestuur van Value8 en Cumulex zetelen precies dezelfde mensen: Peter Paul de Vries en Gerben Hettinga.

In ieder geval is het de eerste keer in zeven jaar dat een concrete invulling van de lege beursschelp Cumulex voorligt.

Op het overnamepad

Steeds volgens Value8 is AA Circular actief in een groeimarkt ‘onder meer door vervangende nieuwbouw vanuit woningbouwcorporaties’. Voorts denkt AA Circular, dat ook actief is inzake asbest- en bodemsanering, boor- en zaagwerk en afvalcontainerdiensten, te profiteren van de duurzaamheidstrend in de bouw. Het bedrijf wil ook op het overnamepad gaan en kijkt daarbij naar ‘middelgrote partijen’ met wie commerciële en kostensynergieën moglijk zijn.

‘Gegeven de verwachte marktgroei, de gezonde winstgevendheid en de mogelijkheden voor add-on acquisities zou een belangname in AA Circular voor Cumulex een zeer positieve stap zijn’, klinkt het in het persbericht van Cumulex.