Curetis Brusselse primus na kwartaalupdate

Eind september had Curetis nog 5,5 miljoen euro in kas. In de eerste negen maanden werd 11,1 miljoen euro opgebruikt. Sindsdien haalde het bedrijf echter via verschillende operaties vers geld op: tot 20 miljoen euro in oktober door de uitgifte van converteerbare effecten en 8,9 miljoen in november door een private plaatsing van aandelen.