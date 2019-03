D'Ieteren knalt op de beurs na sterke jaarcijfers

De Brusselse holding zet een van haar beste beursdagen van de jongste jaren neer. In 2018 werden ieders verwachtingen, zelfs de eigen prognoses, verpletterd.

Maar vier keer in de afgelopen 25 jaar ging D'Ieteren in één dag scherper omhoog dan vandaag. Met recht en reden kon CEO Axel Miller gisteren zeggen dat zijn ploeg 'goed bezig is'. Ook 2019 wordt goed, kregen beleggers te horen van analisten. De drie activiteiten - autodistributie (D'Ieteren Auto), glasreparaties (Carglass) en de luxeschriftjes (Moleskine) - zijn op dreef.

Bij het beurshuis Degroof Petercam steeg het advies voor het aandeel 's ochtends van 'houden' naar 'bijkopen', het koersdoel bleef ongewijzigd op 38 euro, waarna D'Ieteren in een voormiddag ernaartoe racete. Analiste Nathalie Debruyne blijft het moeilijk hebben om enthousiast te worden over Moleskine, de schriftjesfabrikant die de holding in 2016 tot ieders verrassing overnam en tot nog toe niet bepaald rendeerde. 'Er is een begin van beterschap, maar vertrekkend van een laag peil. Ook al lijkt Moleskine op koers, de bijdrage aan de groep blijft gering en er is dus nog veel werk te doen.'