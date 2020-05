D'Ieteren krijgt tik door corona

De quarantainemaatregelen raakten alle onderdelen van de holding D'Ieteren. Moleskine blijft het grote zorgenkind.

D'Ieteren kwam donderdagmorgen met een kwartaalupdate waaruit blijkt dat de Brusselse holding in het eerste kwartaal flink last had van de quarantainemaatregelen. De autotak zag de verkoop met 6,9 procent dalen, vooral te wijten aan de zwakke verkoop in maart. 'D'Ieteren-auto had een sterke start van het jaar met een omzetgroei van 14,2 procent in de eerste twee maanden. Maar in maart tuimelde de verkoop met 40,4 procent.' D'Ieteren wijst op de zwakke automarkt en deelt mee dat de Belgische voertuigregistraties in maart bijna gehalveerd zijn.

Belron zag de verkoop met 1,4 procent dalen. De autoruithersteller zag de omzet in de eurozone en de 'rest van de wereld' zakken, terwijl hij in Noord-Amerika een omzetgroei zag van 4,9 procent. Daarbij profiteerde Belron van de recente overname van TruRoad (augustus 2019) en had het wind mee met de valutaschommelingen. In de VS kwamen de quarantainemaatregelen wel later op gang dan in veel andere landen.

Dat Belron last heeft van de quarantaine is logisch. Door de maatregelen is het autoverkeer drastisch gedaald. Dat betekent ook dat er minder autoruiten beschadigd raken. Daardoor heeft het bedrijf minder herstelwerken.

Zorgenkind

De boekjesmaker Moleskine is met een omzetdaling van 22 procent het zorgenkindje van de holding. 'De omzet was redelijk stabiel in januari maar kelderde met 23,7 procent in februari en met 38,2 procent in maart', zegt D'Ieteren. Daarbij had Moleskine vooral last van de zwakke groothandelsverkoop.

De groep waagt zich nog steeds niet aan voorspellingen voor de toekomst:

Het is in dit stadium onmogelijk de negatieve impact van het coronavirus te becijferen. D'Ieteren

Begin april liet D’Ieteren in een corona-update weten de vooruitzichten voor 2020 in te trekken. 'Covid-19 zal een significante impact hebben op de resultaten van de groep', luidde het toen. Eind april kondigde het bedrijf aan zijn dividend stabiel te houden. De geplande verhoging van het dividend gaat naar een solidariteitsprogramma voor door corona getroffen medewerkers.