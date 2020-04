Dag van de Arbeid: Brusselse beurs gesloten

Beleggers hebben op deze Dag van de Arbeid weinig om naar uit te kijken, want er zal geen handel plaatsvinden op de meeste Europese beurzen. Ook Euronext Brussel is gesloten. Maar de dag is niet helemaal zonder nieuws, want in het VK komt Royal Bank of Scotland met kwartaalresultaten. Datzelfde geldt in Amerika voor farmareus AbbVie en het olieconcern Chevron .