Daling ETF-markt raakt Flow Traders

Het financieel arbitragebedrijf krijgt een dreun op de beurs van Amsterdam. De handel in indexfondsen viel gevoelig terug.

Flow Traders kreeg in het vierde kwartaal te maken met wat je noemt een 'double whammy'. Het Nederlandse bedrijf dat liquiditeit verschaft voor de wereldwijde handel in beurstrackers kreeg op twee fronten tegenwind. Het moest meer kosten maken om zijn groei te kunnen volgen en - dat is opmerlijker - het kreeg te maken met een terugval in de handel in trackers of zogenaamde exchange traded funds (ETFs).

Trackers zijn voor Flow Traders de belangrijkste markt. De liquiditeitsverschaffer geeft prijzen waartegen mensen de trackers kunnen kopen of verkopen. Het houdt daarbij de spread (het verschil tussen de bied- en de laatkoers) zo klein mogelijk waardoor een continue handel mogelijk is.

ETFs mag je een gerust een beleggershype noemen. Er vloeide de afgelopen jaren een enorme cashberg naar de passieffondsen. In die mate zelfs dat het handelsvolume in ETFs bij Flow Traders voor het eerst boven de 1.000 miljard euro uitsteeg in 2019. Maar het venijn van het jaar zat in de staart. In het vierde kwartaal was er een plotse terugval van het handelsvolume met 5 procent. Dat doet de vraag rijzen of de groei aan haar plafond zit.

'Stevige domper'

Ook worden de marges op het product almaar dunner. Flow Traders' brutomarge daalde van 37 procent in het derde kwartaal naar 25 procent in het vierde kwartaal. 'Dit is een teleurstelling', geeft financieel directeur Folkert Joling toe. 'Normaal worden slotkwartalen getypeerd door een verhoogde handelsactiviteit en worden portfolio's in grote mate herschikt. Maar afgelopen kwartaal zagen we die activiteit helemaal niet.'

De flinterdunne marges in de VS zetten een stevige domper. Thomas Couvreur Analist KBC Securities

'Het is een stevige domper, zegt ook KBC Securities. 'We hadden ons niet aan een volledig margeherstel verwacht, maar het flinterdunne niveau op de Amerikaanse markt is een grote negatieve verrassing', zegt analist Thomas Couvreur.

Kostendrift

Om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren wil Flow Traders gaan diversifiëren naar andere activa als obligaties, valuta en cryptomunten. Daardoor zijn de kosten voor nieuwe technologie met 12 procent toegenomen. De personeelskost ging met 20 procent omhoog. Maar die investeringen leveren voorlopig weinig op. De omzet daalde in het vierde kwartaal met 44 procent, van 74 miljoen euro naar 46 miljoen euro.