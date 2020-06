Dash for trash? Beleggers jagen op smallcaps en achterblijvers

De jongste opstoot van risicoappetijt veroorzaakt een jacht op minder populaire en risicovollere aandelen. Dat leert een rondvraag van Bank of America. Ondanks de kooplust blijft de angst voor oververhitting groot.

Halfweg juni kunnen we stellen dat de financiële markten weer in risk-on modus zijn. Beleggers verruilen hun cashposities in grote mate voor risicoactiva. In de eerste week van juni bouwden fondsenmanagers hun cashposities met 4,7 procent af, de grootste daling sinds 2009. Dat leert een zevendaagse bevraging van Bank of America bij 190 fondsenbeheerders die samen een vermogen van 560 miljard dollar beheren.

Hefboomfondsen verhoogden hun blootstelling aan aandelen begin juni naar 52 procent, leert de enquête. Dat is het hoogste peil sinds 2018. Voornamelijk de banken en pensioenfondsen bouwden hun posities in contanten af. Retailbeleggers en beleggingsfondsen houden verhoudingsgewijs meer cash aan.

-4,7% Weg uit cash Fondsenbeheerders verminderden hun cashvoorraden aan het hoogste peil sinds 2009.

Smallcaps

Opmerkelijk is dat niet de Amerikaanse groeitijgers het voorwerp vormen van de kooplust, maar dat in verdere krochten van de markt op koopjes wordt gejaagd. Na de sterke stijging van techaandelen en het puntenrecord van de technologiebeurs Nasdaq wordt het geweer van schouder gewisseld. Beleggers nemen smallcaps, dividendaandelen, Europese achterblijvers en aandelen uit groeimarkten in het vizier.

Vooral Europese aandelen belandden in het koopmandje. De toewijzing aan aandelen uit de eurozone steeg naar een overwogen nettopositie van 7 procent, de grootste stijging van alle regio's. De blootstelling aan Amerikaanse aandelen nam volgens de enquête af tot een overwogen nettopositie van 22 procent.

Het beursoptimisme is uiterst fragiel en neurotisch. Michael Hartnet Analist Bank of America

Investeerders verminderden hun blootstelling aan de coronawinnaars zoals technologie-, farmaceutische en communicatieaandelen. Tegelijk kochten ze afgestrafte sectoren als de materialen- en energiesector in, al blijven posities in de verliezende sectoren onderwogen, waarbij ze dus een kleiner gewicht toegekend krijgen in de samenstelling van hun portefeuilles.



Overwaardering