Datareus Palantir sprint 38 procent hoger bij beursdebuut

Beleggers lopen zoals verwacht storm voor de beursgang van de specialist in big data Palantir op de New York Stock Exchange. Het bedrijf verzamelt en analyseert data van miljarden bronnen, van telefoongegevens tot vliegtuigreservaties en berichten op sociale media. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA is niet alleen klant, maar hielp ook de software van Palantir op punt te stellen.

Rechtstreekse notering

Palantir verkocht geen nieuwe of bestaande aandelen aan het publiek. Het gaat om een rechtstreekse notering, zoals de muziekstreamingdienst Spotify en de chatapp Slack dat eerder deden. De referentieprijs voor de beursgang werd vastgelegd op 7,25 dollar per aandeel. The Wall Street Journal had 10 dollar naar voren geschoven op basis van informatie bij de Palantir-bankiers.