Dating-app Bumble opent 80 procent boven IPO-prijs

De vrouwvriendelijke dating-app Bumble is 8,2 miljard dollar waard. Het aandeel vlamt op de eerste beursdag.

Bumble maakt donderdag zijn gang naar de beurs. Woensdag wist het bedrijf 2,2 miljard dollar op te halen door aandelen te verkopen tegen een prijs van 43 dollar per stuk. Dat is een stuk meer dan de prijsvork van 37 tot 39 dollar die het bedrijf eerder had vastgesteld. Het bedrijf wil de opbrengsten van de beursgang gebruiken om de schulden te verlichten.

Tegen de IPO-prijs van 43 dollar is de app 8,2 miljard dollar waard. Donderdag schiet het aandeel bij opening bijna 80 procent boven zijn IPO-prijs tot 76 dollar. De vraag naar het aandeel is groot nu er de jongste maanden een ware run is ontstaan op techbedrijven die min of meer immuun zijn voor de coronapandemie.

Bij Bumble is het de vrouw die als eerste een bericht moet sturen zodra er een match is tussen twee mensen. Dat is een troef van het bedrijf ten opzichte van concurrenten als Badoo. Oprichtster Wolfe Herd heeft zo'n 125 miljoen dollar gecasht bij de IPO.

Concurrentie