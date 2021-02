Datingsite Parship en taalapp Babbel lonken naar de beurs

De Duitse bedrijven zijn geïnspireerd door de recente beurssuccessen van sectorgenoten.

De taalapp Babbel is eigendom van de Berlijnse startup Lesson Nine. Tegen een (beperkte) maandelijkse vergoeding kan je met Babbel een vreemde taal leren. In vergelijking met Duolingo is de aanpak klassikaler met een strakke structuur: de leerstof wordt in pakketjes van 10 à 15 minuten verpakt. Babbel richt zich op mensen die zeer gemotiveerd zijn op korte tijd een vreemde taal te leren.

De uitbraak van corona heeft de vraag naar de Babbel-diensten een boost gegeven van leerlingen en volwassenen die verplicht thuis bleven. Volgens Bloomberg heeft Lesson Nine bankiers uitgenodigd die een beursgang mogen pitchen.

Parship

Opnieuw volgens Bloomberg praat ook datingplatform ParshipMeet met adviseurs over een mogelijke beursgang. Het platform, dat onder Parship sinds 2006 ook actief is in België, is eigendom van de Duitse mediagroep ProSiebenSat.1.

Ook datingapps zijn in opgang. In Vlaanderen gebruikt 10 procent actief een datingapp. De moeder aller datingapps is Tinder, eigendom van Match Group. Sinds Match Group in juli vorig jaar als een apart vehikel op de beurs noteert, steeg het aandeel met ruim de helft.

Auto1 Group

Eerder dit jaar trok ook al Auto1 Group, een uitbater van een website voor tweedehandswagens, succesvol naar de beurs van Frankfurt. De groep haalde 1,8 miljard euro op en knalde op de eerste beursdag 40 procent hoger.