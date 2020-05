De 5 favoriete aandelen van Dirk Peeters

Dirk Peeters is financieel analist bij de beursvennootschap Leleux AB. Daarvoor werkte hij als analist onder meer bij KBC Securites, ING en Bank Degroof.

Aedifica - Woonzorgvastgoed

‘Het is eten of gegeten worden.’ Dat credo van Aedifica vat de groeistrategie in één zin samen, inclusief het geslaagde vrij dure bod op de Finse sectorgenoot Hoivatilat. Aedifica breidt nu ook verder uit in Zweden. Als pure speler in zorgvastgoed en kinderdagverblijven bevestigt Aedifica zijn status als groeibedrijf in een attractief segment, met huurrendementen die nog altijd interessant zijn. Bovendien heeft het bedrijf net geld bijgetankt via de private plaatsing van 206 miljoen euro aan nieuwe aandelen. De impact van de coronacrisis zou bovendien beperkt blijven, zoals afgelopen week werd bevestigd.

Kinepolis - Bioscopen

Kinepolis werd midscheeps getroffen door de Covid-19-crisis, zodat 2020 als een verloren jaar beschouwd mag worden. We sluiten niet uit dat enkele concurrenten de boeken moeten neerleggen, wat op zich niet negatief is voor Kinepolis. Vanaf 26 mei mogen de zalen in Zuid-Spanje weer open (maximaal 1/3 van de zaal), op 1 juni gaan de Nederlandse bioscopen beperkt open. Het nieuwe normaal wordt dat de zalen met een lagere bezettingsgraad moeten draaien. Bovendien is het wachten op de grote filmverdelers om het aanbod van (uitgestelde) releases weer op gang te trekken. Koopwaardig na de sterke koersdaling.

LVMH - Luxe

LVMH is de wereldleider in luxe mode- en lederwaren, in champagne en high-end sterkedrank en in de selectieve distributie van parfums en cosmetica. De groep van de Franse miljardair Bernard Arnault plukt de vruchten van veel goede strategische beslissingen: polarisatie aan de high-end, merken, kopen in plaats van oprichten, focus op innovatie, gecontroleerde digitale strategie, gecombineerd met rigoureuze financiële discipline. De kredietratings zijn sterk (A+/A1) en de marges blijven nog altijd hoog. De luxegroep is

stevig teruggevallen door de Covid-19-crisis, en biedt nu een opportuniteit.

Ubisoft - Entertainment

De hoofdactiviteiten van het Franse Ubisoft zijn geconcentreerd rond de productie, de publicatie en de distributie van videogames voor consoles, pc’s, smartphones en tablets in zowel fysieke als digitale vorm. De portefeuille van games omvat onder meer ‘Rainbow Six (R6) Siege’, ‘Space Junkies’, ‘The Crew 2’, ‘Assassin’s Creed Odyssey’ en ‘Ghost Recon Wildlands’. De pandemie heeft ‘thuisentertainment’ een sterke impuls gegeven,

wat zich zou moeten vertalen in sterke groeicijfers van actieve unieke gebruikers. Na de zware winstwaarschuwing van oktober 2019, zien we momenteel de eerste tekenen van herstel.

Air Liquide - Gassen

Met Air Liquide hebben we opnieuw een Franse speler. De groep produceert en verkoopt wereldwijd industriële en medische gassen, zoals vloeibare stikstof, argon, kooldioxide en zuurstof. Het bedrijf produceert ook las-, duik- en medisch-technisch materiaal en kan een indrukwekkend palmares voorleggen. In de voorbije 30 jaar groeide de omzet jaarlijks gemiddeld met 5,6 procent, de cashflow met 6,5 procent, de winst per aandeel met 6,7 procent en het dividend met 8,7 procent. Het aandeel behoort tot de Dividend Aristocrats (aandelen waarvan het dividend in de voorbije tien jaar werd gehandhaafd of opgetrokken).