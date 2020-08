De 5 favoriete aandelen van Patrick Nollet

Patrick Nollet (60) werkt elf jaar voor de Vlaamse Federatie van Beleggers. Daarvoor was hij twintig jaar in dienst van het weekblad De Belegger.

Zijn vorige optreden dateert van 17 augustus 2019. Het vijftal staat op een gemiddeld verlies van 8,4 procent, exclusief dividenden. Over dezelfde periode verloor de Bel20-index 1,9 procent.

Ageas - Verzekeringen

Behalve de beter dan verwachte winst bevatte het kwartaalrapport van Ageas nog enkele positieve verrassingen. De verzekeraar zal in oktober dan toch het resterende dividend uitbetalen: 2,38 euro bruto. In totaal brengt dat het dividend op 2,65 euro bruto of een dividendrendement van 7,5 procent. Welkom voor wie wil gebruikmaken van de vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden tot 812 euro. Verrassend was ook de stijging van de boekwaarde tot 61,09 euro. Inclusief de kaspositie, maar na aftrek van het dividend, kost Ageas zowat zeven keer de winst en 0,6 keer de boekwaarde.

GBL - Holding

Een holding mag in het huidige beursklimaat niet ontbreken. De onderwaarderingen van de holdings nemen toe in een zwak beursklimaat. Bij GBL bedraagt de korting iets meer dan 30 procent. Dat de onderwaardering opliep, was ook te wijten aan het transparante karakter van GBL: sterk belegd in beursgenoteerde aandelen zoals Adidas en weinig in niet-genoteerde aandelen. Wekelijks vind je de intrinsieke of ‘echte’ waarde op de website van GBL. GBL stelde onlangs de dividendvooruitzichten neerwaarts bij. Volgend jaar zou 2,5 euro bruto uitgekeerd worden. Dat geeft een dividendrendement van 3,3 procent.

Ascencio - Winkelvastgoed

Ascencio verhuurt winkels aan vooral de retailsector (baanwinkels), een segment dat volledig uit de gratie is. Bij de huurders ligt de nadruk vooral op de levensmiddelensector. We keken niettemin uit naar de update van 7 augustus. Die hield geen negatieve verrassingen in. Het courant resultaat kwam na negen maanden eind juni uit op 3,16 euro per aandeel. De intrinsieke waarde bedroeg 53,85 euro, waardoor de onderwaardering oploopt tot 20 procent. De kans is reëel dat Ascencio het dividend van 3,5 bruto handhaaft (8% bruto). De verhouding koers/courante winst bedraagt zowat tien.

Smartphoto - Fotogroep

Smartphoto komt op 26 augustus met halfjaarresultaten, hoewel het eerste halfjaar traditioneel minder belangrijk is voor de fotogroep uit Wetteren. Begin juni stelde de CEO dat de coronacrisis weinig impact heeft op de financiële resultaten en dat hij nog op een hoger resultaat mikt dan vorig jaar. En vorig jaar waren de cijfers al super. Als de vooruitzichten worden bevestigd, komt de winst uit in de buurt van 1,80 à 1,85 euro per aandeel. Dat geeft een koers-winstverhouding van zowat tien. Wellicht zit er een dividendverhoging in tot 0,60 euro (3,3% bruto).

Atenor - Vastgoed