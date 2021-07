De 5 favoriete aandelen van William Myncke (Leo Stevens & Cie)

Smartphoto heeft een sterke balans en gebruikt zijn cash om eigen aandelen in te kopen.

Fondsbeheerder William Myncke maakt zijn eerste optreden in deze rubriek. Hij kiest zowel voor Belgische als Europese kleinere en middelgrote aandelen.

Voor de vermogensbeheerder Leo Stevens & Cie beheert Myncke een Europees small- en midcapfonds. Dit zijn de favorieten die hij naar voren schuift.

1. Smartphoto

Smartphoto levert gepersonaliseerde producten zoals fotoboeken en kalenders aan consumenten. De voorbije jaren realiseerde het bedrijf uit Wetteren een sterke groei. Dat vertaalt zich in een stijgende cashberg, die het onder andere gebruikt om eigen aandelen te kopen en een mooi dividend te betalen. Deze week verlengde Smartphoto zijn inkoopprogramma tot mei 2023. Het brutodividendrendement bedraagt 2 procent. Op middellange termijn mikt het bedrijf op 100 miljoen euro jaaromzet, tegen 61 miljoen in 2020. De Belgische microcap beidt in een interessante samenloop van groei, kwaliteit en waarde.

2. Mayr Melnhof

Mayr Melnhof is de grootste producent van gerecycleerd karton en papier in Europa. Daarnaast produceert het verpakkingsmateriaal in karton voor voornamelijk consumentengoederen. Het Oostenrijkse familiebedrijf combineert een gestage groei met stabiele marges. Het profiteert van de verschuiving van plastic naar kartonnen verpakkingen en kan zich profileren voor de groeiende duurzame fondsen. Mayr Melnhof noteert tegen een aantrekkelijke waardering op de relatief kleine Weense beurs.

3. Teleperformance

Het Franse Teleperformance is de marktleider in callcenters en heeft nog veel groeipotentieel. Omdat multinationals almaar meer diensten aan specialisten uitbesteden, groeit de omzet van Teleperformance stevig. Door overnames breiden zijn dienstengamma en zijn klantenbestand uit. De voorbije jaren voegde het bedrijf nieuwe diensten toe die tot meer omzet en een hogere marge leiden. Die succesformule kan het nog jaren toepassen. Het aandeel noteert in Parijs en maakt deel uit van de CAC40-index.

4. Melexis

Melexis heeft sinds zijn oprichting een sterk groeiparcours afgelegd. Ook de toekomst oogt rooskleurig. De ontwikkelaar van halfgeleiders profiteert van enkele trends die de omzet verder ondersteunen. Door de elektrificatie van het wagenpark zal het aantal Melexis-chips per auto voort toenemen. Het bedrijf focust vandaag vooral op de autosector, maar wil ook de omzetbijdrage uit andere sectoren, zoals sensoren voor gebouwen en medische metingsapparatuur, vergroten. De balans is kerngezond met een nettokaspositie. Het dividendrendement bedraagt

2,5 procent bruto.

5. Temenos