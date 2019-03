De Benedetti's doen ruilbod op familieholding CIR

De Italiaanse familie De Benedetti wil haar imperium vereenvoudigen, en lanceert een bod op haar operationele holding CIR. De familie hengelt ook naar partners en overnames.

De Italiaanse zakenmagnaat Carlo De Benedetti staat voor altijd in de annalen van de Belgische beursgeschiedenis gegrift. In 1988 lanceerde hij een vijandig bod op de almachtige Generale Maatschappij, de grootste holding van ons land, waarin hij stieken een belang van 17 procent had opgebouwd. Slechts met de hulp van het Franse Suez, politieke inmenging en een omstreden gifpilconstructie bedacht door Maurice Lippens, kon de Generale de Italiaanse raid afslaan. Door de acties van De Benedetti verdween een deel van de economische macht uit België. Tien jaar later haalden de Fransen de Generale van de beurs.

Carlo De Benedetti besefte goed dat er veel verborgen waarde in de slabakkende Belgische megaholding zat. In zijn thuisland Italië bouwde hij zelf via cascadestructuren een holdingimperium op, dat veel gelijkenissen vertoont met dat van wijlen Albert Frère in België. Net als Frère, parkeerde hij ook belangen in Zwitserland. De Benedetti heeft zelfs ook de Zwitserse nationaliteit. Hij woonde er jaren als kind omdat de joodse familie tijdens de wereldoorlog oorlog naar het neutrale land gevlucht was.

Intussen heeft de 84-jarige Carlo de leiding van de familiegroep doorgegeven aan zijn zonen Rodolfo, Marco en Edoardo. Zij zien in dat een ingewikkelde cascadestructuur niet meer van deze tijd is. Met instemming van stamvader Carlo, lanceert de topholding Cofide een ruilbod op CIR, voluit de Compagnie Industriali Riunite. Elk CIR-aandeel geeft recht op 2,01 nieuwe aandelen Cofide.

Keerpunt

‘Deze fusie is een keerpunt voor ons. Ze stelt ons in staat de groepsstructuur te vereenvoudigen op een manier die consistent is met de marktevolutie, en in het belang is van alle aandeelhouders’, stelt Rodolfo De Benedetti, die tegelijk voorzitter is van CIR en Cofide. Na de fusie, zal Cofide trouwens weer worden omgedoopt tot CIR.

De familie stelt dat de fusie de controleketen over de bedrijven korter en efficiënter maakt, en kosten bespaart. Dankzij de schaalgrootte moet CIR ook meer op de radar van professionele beleggers komen . Kwatongen stellen echter dat De Benedetti’s er ook op uit zijn een grotere zeg te krijgen over de cashvoorraad van 325 miljoen euro die in CIR zit. Hun aandelen hebben immers dubbel stemrecht. Na de fusie zullen ze 44,8 procent van de stemrechten controleren.

Drie participaties

CIR zag zijn omzet vorig jaar 2,3 procent stijgen tot 2,82 miljard euro. De holding telt drie grote participaties. De eerste is een meerderheid in Sogefi, een van ‘s werelds grootste makers van ophangingen, filters en luchtkoelingssystemen voor auto’s. Die tak heeft last van de slabakkende autoverkoop. De tweede is KOS, dat rusthuizen en zorgcentra uitbaat in Italië, het VK en India. ‘Voor Sogefi en KOS zoeken we actief naar overnames of partners’, zei Rodolfo onlangs.