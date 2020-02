De Lyft naar beneden

Lyft gaat lager nadat het in zijn kwartaalrapport zwijgt over het pad naar winst.

Beleggers maken zich geen zorgen over corona. Micron Technologie krijgt een boost van UBS. Lyft gaat lager door te zwijgen over winst.

Ook woensdag lijkt Wall Street immuun voor zorgen over het coronavirus. De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt dat het aantal doden nu op 1.116 staat en het aantal infecties op 45.200. Maar de groei van het aantal besmettingen is aan het afnemen en de Chinese nationale gezondheidscommissie hoopt nu dat het ergste voor China voorbij is.

De Dow Jones wint 0,7 procent.

Lyft

De taxi-app Lyft neemt woensdag de lift naar beneden met ruim 9 procent. En dat terwijl het bedrijf dinsdag resultaten presenteerde over het vierde kwartaal van 2019 die beter waren dan de consensusverwachtingen. De ogenschijnlijke oorzaak van de koersdaling: Lyft zweeg in het rapport over de weg naar winst.

Het taxibedrijf zag de kwartaalomzet ruim 50 procent klimmen tot 1,02 miljard dollar (0,93 miljard euro), terwijl analisten maar een omzet van 0,98 miljard voorspeld hadden. Daarbij leed de onderneming een verlies van 1,19 dollar per aandeel, wat veel beter was dan de 1,39 dollar verlies die marktvorsers voorzagen. Verder nam het aantal actieve gebruikers met 23 procent toe tot 22,9 miljoen.

Maar het bedrijf weet beleggers alsnog op stang te jagen door te zwijgen over wanneer de taxi-onderneming eindelijk winst gaat maken. En dat terwijl het eerder voorzag dat het tegen het vierde kwartaal van 2021 in de groene cijfers zou belanden. Uiteindelijk liet CFO Brian Roberts in een call met analisten alsnog weten dat de groep haar verwachtingen over het pad naar winst laat staan, maar dat stelt beleggers blijkbaar niet meteen gerust.

De koersreactie heeft vermoedelijk te maken met nieuws dat vorige week bekend werd over Uber . Donderdagavond publiceerde de voornaamste concurrent van Lyft zijn kwartaalrapport, waarbij het aankondigde dat het in het vierde kwartaal van 2020 zijn eerste winst verwacht. Eerder voorzag Uber pas in 2021 winst. Mogelijk zijn beleggers teleurgesteld dat Lyft geen vergelijkbaar positief nieuws kon melden.

Micron Technology

UBS verhoogt zijn advies voor Micron Technology . Het beurshuis denkt dat de chipmaker zich in een sterke positie bevindt. 'Nu de cyclische zorgen verdampen is de structurele marktdynamiek weer belangrijk. Door hogere verwachtingen en een verbeterende markt voor geheugenchips geven we een koopadvies voor het aandeel en verhogen we het koersdoel van 47 naar 75 dollar. We verwachten dat het aandeel voor een langere periode beter zal presteren dan de markt.'