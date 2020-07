Dit waren voor ons de aandelen van de week.

Econocom (2,26 euro, +29,6%) - Armageddon valt reuze mee

Beleggers in de IT-dienstengroep hadden zich na een omzetkrimp van 11,5 procent over het eerste kwartaal schrap gezet voor een soort armageddon in het pandemiekwartaal. Dat viel mee. Met een krimp van 12,5 procent over het halfjaar was het tweede kwartaal niet gek veel slechter dan het eerste. Bovendien verbeterde de bedrijfswinst zelfs licht, met dank aan forse kostenbesparingen.

Celyad (9,43 euro, +12,7%) - Alle begin is makkelijk

De Waalse specialist in kankertherapie heeft de goedkeuring van de Amerikaanse medische waakhond FDA voor tests op een tweede toepassing van de CAR-T stamceltherapie. Het gaat om CYAD-211 voor de potentiële behandeling van een soort bloedkanker. Het is de bedoeling dat de eerste, kleine klinische tests eind dit jaar van start gaan.

TINC (13,55 euro, +3,4%) - De snelweg op

Het enige infrastructuurfonds van het Brusselse koersenbord neemt een belang van 19,2 procent in de A15, een Rotterdamse snelweg van de Maasvlakte tot het Vaanplein. Zo’n publiek-private samenwerking is goed voor een stabiele cashflow met een beperkt tegenpartijrisico.

EVS (16,18 euro, -1,3%) - Papier hier

De Luikse producent van beeldservers kocht vorige week opnieuw bijna 11.000 aandelen. Sinds het begin van het jongste inkoopprogramma twee maanden geleden staat de teller nu op bijna 100.000 stuks voor 1,5 miljoen euro. Dat is nagenoeg een derde van de 5 miljoen die over twaalf maanden gepland is.

Wereldhave Belgium (52,80 euro, -1,9%) - Diep in het rood

De kantoren- en winkelcentraspecialist zag door de coronacrisis de huurinkomsten in de eerste jaarhelft met meer dan een vijfde afnemen, naar 23,4 miljoen euro. De crisis vertaalde zich ook in forse minwaarden op de portefeuille. Daardoor dook het nettoresultaat 35 miljoen euro of 2,35 euro per aandeel in het rood. De intrinsieke waarde per aandeel zakt met 3 procent naar 85,92 euro.

Aedifica (95,50 euro, -2,6%) - Gouden Hart

De specialist in zorgvastgoed investeert 11,5 miljoen euro in een nog te bouwen zorgvastgoedsite, het Gouden Hart in Lelystad, in de Nederlandse provincie Flevoland.

Sabca (31,40 euro, -7,6%) - Terug aan de grond

De luchtvaartspecialist kende een bewogen laatste maand van zijn 97-jarige beurscarrière. Vorige week steeg het aandeel bizar genoeg naar 34 euro, ook al lanceert Blueberry eerstdaags een uitrookbod tegen dezelfde prijs als het eerdere overnamebod: 32,09 euro. Deze week volgde bijgevolg een logische terugval.

Barco (19,92 euro, -9,5%) - De wittebroodsweken zijn voorbij