De bedrijven die hun dividend bijna zeker niet verlagen

Wie in Ahold Delhaize, Unilever, Roche of SAP belegt, zal geen dividendknip moeten verteren. Dat zegt het beurshuis Jefferies tenminste na een grondige doorlichting.

Belgen zijn traditioneel tuk op dividenden. En eigenlijk is er in heel Europa een dividendcultuur. 'Hier zijn de dividendrendementen en de verhouding tussen het dividend en de winst (payout) het hoogst', zegt het beurshuis Jefferies. Dat heeft zich de voorbije jaren verdiept in de materie. 'Het gemiddelde dividendrendement voor een Europees aandeel ligt op 4 procent en de payout boven 40 procent.'

Er is een gelijkenis tussen dividenden en haar. Het is snel geknipt, maar het heeft tijd nodig om te groeien. Jefferies Beurshuis

In de Verenigde Staten ligt het dividendrendement de helft lager. Het verklaart waarom het aantal dividendverlagingen door de coronapandemie in Europa hoger ligt dan in de VS. Over de grote plas wordt meer gewerkt met de inkoop van eigen aandelen en die werden wel verminderd.

Ongeveer de helft van de Europese bedrijven heeft haar dividend verlaagd of geschrapt. In sommige sectoren (toerisme, ontspanning...) was een uitkering onmogelijk omdat de omzet volledig wegviel. Banken en verzekeraars werden door hun toezichthouders gevraagd niets uit te keren. En ook bedrijven met een hoge schuldgraad, bijvoorbeeld in vastgoed, zagen zich genoodzaakt minder uit te keren.

Je kiest beter voor bedrijven met een matig, maar door kasstromen ruim gedekt dividend en met een geschiedenis van stabiele winsten. Desh Peramunetilleke Strateeg Jefferies

Ook tijdens de financiële crisis van 2008 knipte ongeveer de helft van de Europese bedrijven in het dividend, weet Jefferies. Na de bankencrisis duurde het drie jaar voor het doorsneedividend weer op het precrisisniveau zat. Ook nu verwacht Jefferies niet snel een herstel. 'Net zoals bij haar is een dividend snel geknipt maar heeft het tijd nodig te groeien.'

Het is dus van belang bedrijven in portefeuille te hebben die in de eerste plaats niet in het dividend knippen. Om het belang van dividenden te duiden: de voorbije 25 jaar kwam 70 procent van het Europese beursrendement van winstuitkeringen.

Jefferies-strateeg Desh Peramunetilleke vroeg de analisten van het huis welke bedrijven het dividend in alle scenario's (hoogstwaarschijnlijk) niet zullen verlagen. Het zijn bedrijven die niet pronken met een hoog dividendrendement (zie tabel). Maar dat is niet toevallig. 'Uit onze analyse blijkt dat u beter kiest voor bedrijven met een matig, door kasstromen gedekt dividend en met een geschiedenis van stabiele winsten', zegt Peramunetilleke. Uit een studie van Jefferies blijkt dat beleggen in bedrijven met een dividendrendement tussen 2 en 3 procent over de voorbije 15 jaar een lonende strategie was. Een dividendrendement boven 6 procent wees al snel op een 'value trap', een terecht goedkoop aandeel.

Jefferies verwacht in het coronatijdperk de meest duurzame dividenden in farma, technologie en gebruiksgoederen (voeding, toiletpapier...). Hieronder vier dividendliefhebbers van Jefferies.

Ahold Delhaize

Ahold Delhaize profiteert van de verschuiving van buitenshuis eten naar zelf eten klaarmaken eten in de VS. 'Van alle retailers die we volgen, is Ahold Delhaize de grootste winnaar van corona', zegt retailanalist James Grzinic. Ahold Delhaize keert 40 à 50 procent van de winst uit. 'We zien het dividend niet dalen. De groep zou zelfs profiteren van een tweede virusgolf.'

Unilever

Unilever , bekend van het ijsmerk Ben & Jerry's en de Dove-zeep, heeft sinds 1966 zijn dividend nooit verlaagd. En het ziet er niet naar uit dat er snel een knip komt. De multinational zag de vrije kasstroom in de eerste helft van 2020 bijna verdubbelen. 'De vrije kasstroom ligt op 1,6 keer de dividenduitkering. Zelfs bij een winstdaling van 25 procent is het dividend gedekt', zegt sectorkenner Martin Deboo.

Roche

Het Zwitserse farmaconcern kijkt terug op 33 jaar opeenvolgende dividendstijgingen. 'Ik zal niet de CEO zijn die het dividend verlaagde', zei Severin Schwan onlangs. Binnenkort zit er misschien zelfs iets extra in. 'In 1996 was er een speciaal dividend voor het 100-jarig bestaan. Misschien komt dat er ook in 2021 voor het 125-jarig bestaan', zegt farma-analist Peter Welford. Groot nadeel voor de Belgische belegger: de Zwitserse bronheffing van 35 procent boven op de Belgische taks van 30 procent.

SAP