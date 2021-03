De beursgang van Club Brugge in 11 vragen

Club Brugge maakt als eerste Belgische voetbalclub ooit zijn entree op de beurs. Hoe kan u intekenen, waarom zou u dat doen en waar moet u op letten?

Club Brugge zette woensdag het prospectus voor zijn beursgang online. Het lijvige document omvat alles wat u als belegger moet weten, vaak verpakt in juridisch jargon, en de opsomming van alle mogelijke risico’s als ‘ass covering’ voor als er iets misgaat. Wij doorploegden voor u de 361 pagina’s.

Wanneer kunt u intekenen?

Inschrijven kan van 17 tot en met 25 maart. Uw bank of broker zullen wellicht een vroegere deadline hanteren, omdat ze alle orders moeten verzamelen en doorsturen naar de begeleidende banken.

Waar kunt u intekenen?

In principe kan u bij elke bank of broker een order plaatsen. Bij populaire beursgangen bestaat de kans dat er meer vraag is dan aanbod. Dan krijgen de banken die niet bij de beursgang betrokken zijn slechts een deel of helemaal geen aandelen voor hun klanten toegewezen. De retailtranche is in handen van Belfius. U maakt meer kans aandelen te krijgen als u daar een order plaatst. U moet dan wel een effectenrekening bij Belfius hebben of er een openen. Institutionelen kunnen ook terecht bij Kepler Cheuvreux, Berenberg, JPMorgan en Credit Suisse.

Wanneer noteert Club Brugge op het koersenbord ?

Een delegatie van Club luidt vrijdag 26 maart de openingsbel op de beurs. De beursticker wordt CLUB, de internationale ISIN-code BE0974381130. De aandelen zullen continu verhandeld worden op het gereglementeerde segment.

Hoeveel kost een aandeel?

17,50-22,50 Prijs De prijs is vastgelegd tussen 17,50 en 22,50 euro.

De prijs is vastgelegd tussen 17,50 en 22,50 euro. Op basis van de interesse van institutionele beleggers leggen de begeleidende bankiers de definitieve prijs vast. Als kleine belegger weet u niet op voorhand wat u precies zult betalen.

Hoeveel aandelen kunt u kopen?

De verkopende aandeelhouder is Grizzly Sports, een vehikel met voorzitter Bart Verhaeghe als grootste partij en companen als Jan Boone, Vincent Mannaert en Peter Vanhecke. Zij brengen 3,25 miljoen aandelen naar de markt en kunnen dat bij een grote vraag optrekken naar maximaal 4,67 miljoen. Dat betekent dat minimaal 28,3 en maximaal 40,7 procent van Club Brugge op de beurs genoteerd zal zijn. Er komen geen nieuwe aandelen naar de beurs.

Minstens 10 procent van de aangeboden aandelen is voorzien voor Belgische particulieren. U moet bij uw bank doorgeven hoeveel stukken u wilt. Als er veel vraag is, leggen de begeleiders een verdeelsleutel vast, waardoor u mogelijk niet alle aandelen krijgt die u vroeg. Maar het is gevaarlijk om veel meer stuks te vragen dan u wenst, want de kans bestaat dat er geen tekort is en u ze allemaal krijgt toegewezen en moet betalen.

Zijn de aandelen duur?

De beursgang waardeert Club Brugge op maximaal 258 miljoen euro. Dat is een pak minder dan de ‘minstens 400 miljoen’ die eerst naar buiten werd gebracht door personen betrokken in het dossier. Die prijs werd als erg hoog omschreven en waardeerde Club duurder dan een bekende ploeg als het Nederlandse Ajax. Het is een veelgebruikte tactiek om eerst een hoge prijs te laten circuleren en die daarna te laten zakken in de hoop dat potentiële beleggers meegaan in het verhaal dat het al bij al nog meevalt.

In het midden van de prijsvork krijgt Club een waardering van negen keer de nettowinst uit het seizoen 2019-2020 en 1,7 keer de jaaromzet. Dat is vergelijkbaar met Ajax of Dortmund.

Wordt Club Brugge een dividendaandeel?

Club Brugge is geen aandeel voor beleggers op zoek naar vaste inkomsten.

Nee. Het bedrijf is niet van plan in de nabije toekomst een dividend uit te keren. Het wil alle verdiende centen investeren. Blauw-zwart onderstreept dat het geen coupons heeft uitbetaald in de drie vorige boekjaren. Het Club-aandeel is geen aandeel voor beleggers op zoek naar vaste inkomsten.

Hoe ziet het aandeelhouderschap er na de beursgang uit?

Bart Verhaeghe & co. zullen door de beursgang hun belang zien zakken van 94,34 naar 53,6 à 66 procent, afhankelijk van de overtoewijzingsopties.

Gaan Verhaeghe en co. binnenkort nog meer aandelen verkopen?

Nee. Ze stemden ermee in om één jaar geen bijkomende aandelen te verkopen. In het vakjargon heet dat een lock-up. Dezelfde regeling geldt ook voor Club Brugge zelf, maar die periode vervalt na zes maanden.

Hoe zal Club Brugge geld verdienen?

Club heeft vier grote inkomstenstromen. Vorig seizoen inde het 18 miljoen euro wedstrijd gerelateerde inkomsten, 36 miljoen euro mediarechten, 13,5 miljoen euro uit sponsoring, merchandising en andere commerciële inkomsten, en 49 miljoen euro via transfers van spelers. Tegenover de 120 miljoen euro opbrengsten stonden 84,5 miljoen kosten. De balans is 24 miljoen euro nettowinst.

De hoge winstmarge van zo’n 20 procent is het gevolg van een strikte kostenbeheersing. De club spendeerde vorig jaar 27,6 miljoen euro aan salarissen voor spelers en de technische staf. Dat is een derde van de bedrijfskosten, wat laag is in vergelijking met buitenlandse topclubs.

Club Brugge maakt zich sterk dat het ondanks de mogelijke wispelturigheid van de sportieve prestaties een relatief stabiele inkomstenstroom kan genereren, in de eerste plaats door het nieuwe stadion, dat vanaf 2023-2024 de inkomsten op matchdagen moet verdubbelen. Samen met de beursgang kan dat nieuwe sponsors lokken.

De grootste uitdaging wordt het stabiel krijgen van opbrengsten uit mediarechten en transfers.

De grootste uitdaging wordt het stabiel krijgen van de opbrengsten uit mediarechten en transfers. Club inde de voorbije jaren zo’n 40 miljoen euro per seizoen aan mediarechten. Ruw geschetst komt 10 miljoen uit de eigen tv-markt en bijna 30 miljoen uit deelname aan de Champions League. Alleen de landstitel geeft voor een Belgische club rechtstreeks toegang tot de groepsfase van de hoogst aangeschreven Europese competitie. Club zegt dat het in zijn businessplan niet elk jaar Champions League opneemt, waardoor het bedrijfsmodel stabiel genoeg is om een jaar zonder Europees topvoetbal door te spartelen.

Transferwinsten worden doorgaans beschouwd als relatief onvoorspelbare one shots, afhankelijk van het talent op het veld. Club spreekt dat tegen. Via een slimme scouting en opleiding moeten transfers tientallen miljoenen per jaar opbrengen door de beste spelers aan grotere ploegen te verkopen en ze te vervangen door goedkopere en jongere, die klaargestoomd kunnen worden voor een verkoop.

Welke risico’s zijn er?

De risico's worden in 27 pagina's opgesomd. Corona en besmettelijke ziekten maken er deel van uit. De A-ploeg van blauw-zwart werd de laatste weken getroffen door corona, wat woog op de prestaties in de Europa League en de Beker van België.

Deelname aan Europese competities is een must, want ze bepaalt in grote mate de opbrengsten uit mediarechten. Ter illustratie: de voorbije twee seizoenen bedroegen de inkomsten uit mediarechten 39,5 en 36,4 miljoen euro, respectievelijk 48 en 30 procent van de totale opbrengsten. Maar dat zijn inkomsten in jaren van Champions League-deelname. Hoe groot het verschil is met een jaar van voetbal in de ondergeschikte Europa League leert het seizoen 2017-2018. Toen inde Club maar 9 miljoen media-inkomsten.

Het succes van Club hangt vanzelfsprekend af van de prestaties op het veld en een succesvol transferbeleid. Ernstige blessures van spelers kunnen financiële gevolgen hebben. Daarnaast kan een stijging van de fiscale lasten in ons land Club Brugge onaantrekkelijker maken voor talent.

Blauw-zwart laat de belegger weten dat risico’s zijn verbonden aan de bouw van het nieuwe stadion. De verwachte voordelen, zoals meer toeschouwers en meer vipevents, kunnen later dan verwacht of zelfs niet gerealiseerd worden.

Schermvullende weergave Jan Boone (midden), Vincent Mannaert (links) en Bart Verhaeghe horen tot de verkopende aandeelhouders. ©Wouter Van Vooren