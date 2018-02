De ene zin die Bekaert 220 miljoen meer waard maakt

Dat de West-Vlamingen zich in zaagdraad niet langer door Japanners de kaas van het brood laten eten, is goed voor een stevige opluchtingsrally.

Bekaert boekt op de Brusselse beurs een remonte van 10 procent en wordt zo in één trek 220 miljoen méér waard. De hoofdreden? Eén zinnetje in het persbericht over de jaarresultaten van de staaltechnologiegroep. 'We hebben een doorbraak gerealiseerd bij de ontwikkeling van zaagdraad'.

Dat is een opluchting van formaat. Vorig jaar was het feit dat Japanse concurrenten Bekaert in snelheid genomen hadden met een nieuw type - met diamant gecoate - zaagdraad één van de belangrijkste redenen waarom het aandeel in de tweede helft van het jaar de slechtst presterende Bel20'er was, tegenover de best presterende in het eerste halfjaar.

Die draad wordt gebruikt voor het op maat snijden van zonnepanelen en halfgeleiders en was begin dit decennium het goudhaantje van de groep met fabelachtige winstmarges. Tot de markt crashte. Nu is het veeleer een nicheproduct, maar wel een rendabel. In 2016 was zaagdraad met slechts 4 procent van de omzet goed voor een winstbijdrage van 32 miljoen euro, ongeveer een tiende van de totale winst.