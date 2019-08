De kassa rinkelt bij Walmart

De omzet steeg met 1,8 procent naar 130,4 miljard dollar, terwijl er een omzet van 130,1 miljard verwacht werd. De supermarktgigant zag ook de vergelijkbare verkopen met 2,8 procent stijgen, tegenover een verwachte 2,1 procent. Daarnaast blijkt Walmart weer flink meer verkocht te hebben via het internet. De internetverkopen stegen met 37 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In het vorige kwartaal werd een vergelijkbare groei neergezet.

De grootste supermarktketen van de wereld behaalde daarnaast een aangepaste winst per aandeel van 1,27 dollar. Dat was een stuk hoger dan verwacht, want analisten rekenden op een winst per aandeel van 1,22 dollar. De nettowinst steeg naar 3,6 miljard dollar, terwijl het aandeel vorig jaar nog een nettoverlies moest optekenen van 861 miljoen.