De onmogelijke strijd tegen handel met voorkennis

Gemiddeld drie bestraffingen per jaar sinds 2013 en één strafrechtelijke veroordeling in 30 jaar. Ziedaar de magere balans van de strijd tegen handel met voorkennis in België. ‘Er heerst bijna straffeloosheid.’ Is de jacht op overtreders echt zo moeilijk?

Met de dubieuze aandelenverkoop door de toenmalige Proximus-topvrouw Dominique Leroy en de recordboete voor de Transics-deal uit 2014 staan de schijnwerpers nog eens op de handel met voorkennis. Dat het onderwerp plots tweemaal de media haalt, illustreert onbedoeld hoe onderbelicht ‘insidertrading’ - het illegaal handelen op basis van koersgevoelige informatie - blijft.

De soms vreemde koerscapriolen in de aanloop naar een onverwacht overnamebod of een stevig winstalarm doen vermoeden dat telkens insiders aan het profiteren zijn van bevoorrechte informatie. Wie weet heeft van een nakende overname kan een aardige som verdienen door nog snel het aandeel van het doelwit te kopen alvorens de koers omhoogschiet bij de bekendmaking van het nieuws. Illegaal, maar op de bestraffing ervan is het vaak vruchteloos wachten.

Vooral kleinere orders van insiders in de tweede lijn - een kennis van de CEO bijvoorbeeld - lijken moeilijker te detecteren. Veerle Colaert hoofddocent economisch recht KU Leuven.

Het gevoel dat beurswaakhonden als de Belgische FSMA slechts het tipje van de ijsberg blootleggen, kreeg onderbouwing dankzij een spraakmakende paper uit 2017. Professoren van New York University en McGill University (Montréal) stelden vast dat bij een kwart van de overnamebiedingen in de VS sprake was van abnormale handelsvolumes in het overnamedoelwit tijdens de 30 dagen vóór de bekendmaking van het bod. Bij 13 procent van alle biedingen konden de abnormale volumes op geen enkele manier verklaard worden door enige publieke informatie.

Hoeveel van die 13 procent, goed voor 236 biedingen, werd door de Amerikaanse SEC vervolgd? Nog geen tiende, en dat voor een land dat niet licht gaat over handel met voorkennis. ‘Dat lijkt bescheiden in vergelijking met de wijdverspreide verdachte handelsactiviteit’, concludeerden de onderzoekers, die de periode 1996-2012 onder de loep namen. Voor de vele traders die de dans ontspringen wacht een vetpot. Een analyse van de vervolgingen door de SEC in de periode 1995-2015 leert dat het gemiddelde rendement bij voorkennis 32,3 procent bedraagt, toont een andere paper.

Gelijkaardig academisch onderzoek over Belgische insidertrading bestaat niet. Maar cijfers over het opsporings- en vervolgingsbeleid in België tonen volgens Peter-Jan Engelen, die als docent aan de universiteiten van Antwerpen en Utrecht handel met voorkennis heeft onderzocht, dat de strijd ook bij ons moeizaam verloopt.

Zo was er in heel de periode 1991-2000 één strafrechtelijke veroordeling voor insidertrading in België, meteen de enige tot vandaag. Dat wijst op een eerste knelpunt: de hoge bewijslast in het strafrecht. Om die reden kan de toezichthouder sinds begin jaren 2000 zelf administratieve sancties opleggen, zoals boetes en de publicatie van de naam van overtreders, ‘naming and shaming’.

Bewijslast

De bewijslast voor de FSMA ligt lager. Het volstaat aan te tonen dat iemand voorkennis had én dat die persoon gehandeld heeft in het bewuste aandeel. De som van beide resulteert in een automatische veronderstelling van insidertrading, tenzij de verdachte een goede reden kan geven voor de transactie, zoals een dringende behoefte aan cash. Bij een strafproces moet justitie ook nog bewijzen dat er een bedoeling was om misbruik te maken, wat allesbehalve evident is.

Een verdere duik in de cijfers leert volgens Engelen dat de toenmalige CBFA in 2003-2010 vier administratieve sancties uitdeelde en nog eens vier dossiers doorverwees naar het parket. Sinds de start van de huidige sanctieprocedure in 2013 deelde de FSMA 20 sancties voor insidertrading uit - inclusief 11 minnelijke schikkingen - op een totaal van 31 gevoerde onderzoeken. In de voorbije 6,5 jaar waren er gemiddeld een drietal bestraffingen voor insidertrading per jaar.

25% Onderzoek leert dat een kwart van de overnamebiedingen in de VS voorafgegaan wordt door abnormale handelsvolumes.

Dat lijken bescheiden cijfers. ‘Ik vermoed dat de detectie van insidertrading vandaag iets beter is dankzij het gebruik van gespecialiseerde software, maar dan nog is dit geen fameus trackrecord voor de FSMA. Het is niet dat nu plots veel meer mensen tegen de lamp lopen’, zegt Engelen. Een blik op de cijfers van de Nederlandse, Franse en Britse beurswaakhond leert dat ook daar het aantal bestraffingen beperkt blijft. Het is dus geen typisch Belgisch fenomeen.

‘De opsporing van insidertrading blijft een uitdaging. Vooral kleinere orders van insiders in de tweede lijn - een kennis van de CEO bijvoorbeeld - lijken moeilijker te detecteren’, zegt Veerle Colaert, hoofddocent economisch recht aan de KU Leuven en adviseur van de Europese financiële regelgever ESMA.

Leroy

In het geval van Leroy was de detectie wél evident, omdat zij als leidinggevende van een beursgenoteerd bedrijf verplicht is haar transacties in Proximus-aandelen te melden aan de FSMA. Daaruit bleek dat ze aandelen heeft verkocht op een moment dat ze al gesprekken voerde over een mogelijke overstap naar de Nederlandse sectorgenoot KPN, wat koersgevoelige informatie is.

Ook bij Transics kon de FSMA er moeilijk naast kijken toen kort nadat oprichter Walter Mastelinck zijn bedrijf van de beurs had gehaald een doorverkoop plaatsvond aan een Amerikaanse speler die fors meer betaalde. Onderzoek legde bloot dat Mastelinck en twee kompanen al langer een akkoord hadden met de Amerikanen. De recordboete, 1,4 miljoen euro, is een drievoud van het vermogensvoordeel dat het drietal realiseerde op de transactie.

Los van die twee gevallen is de beproefde manier om insidertrading op te sporen het monitoren van koersbewegingen. Vreemde patronen - zoals een plotse stijging met grote handelsvolumes terwijl er geen nieuws is - doen alarmbellen afgaan, zeker als daags nadien een overname of een gunstig testresultaat voor een nieuw medicijn wordt bekendgemaakt. De FSMA analyseert sowieso elk overnamebod en elk vreemd koersgedrag dat gevolgd wordt door de publicatie van nieuws. Daarnaast geeft gespecialiseerde software alerts, bijvoorbeeld over opvallende volumes of over een nieuwe beursmakelaar die plots opduikt in een aandeel.

De toezichthouder kan dan nagaan of de beursorders afkomstig zijn van mensen op de insiderlijst die bedrijven verplicht moeten bijhouden. Zo’n lijst met primaire insiders bevat de namen van al wie toegang heeft tot bevoorrechte informatie, inclusief advocaten en bankiers die meewerken aan een overnamedossier.

Ik heb de indruk dat de visibiliteit van Leroy een rol heeft gespeeld in de beslissing van het parket. Dat zou niet mogen. Geert Lenssens advocaat

Het opsporen van familieleden en vrienden die op basis van een tip handelden is lastiger, al kwam de FSMA erachter dat een bevriende kinesist mee was gesprongen op de tips van een insider die zaakvoerder was van een financieel communicatie- en adviesbureau. Een job die inzage bezorgde in koersgevoelige informatie, waarna beiden handelden vanuit hun eigen effectenrekening. ‘Als insider in eigen naam handelen is amateuristisch’, weet Engelen, die stelt dat mensen ‘ingenieuzer’ worden. Denk aan orders vanuit een vennootschap op een exotisch eiland.

Anders gezegd: insiders passen hun gedrag aan. Dat bevestigt nieuw onderzoek van Marcin Kacperczyk, economieprofessor aan Imperial College London. ‘We onderzochten of insiders in de VS reageren op een verstrenging van het vervolgingsbeleid, of gewoonweg niet wakker liggen van zogezegd inefficiënt toezicht’, zegt Kacperczyk. Het eerste blijkt waar: als de gepercipieerde pakkans vergroot - door strengere regelgeving of een actieve openbaar aanklager - gaan insiders hun orders meer opsplitsen en kleinere orders plaatsen om de kans op detectie te verkleinen. Het toezicht heeft dus impact, maar moet voortdurend een tandje bijsteken.

Tegelijk moeten toezichthouders noodgedwongen keuzes maken. ‘Het is onbegonnen werk om alle kleinere transacties te onderzoeken. Om efficiëntieredenen filtert de FSMA waarschijnlijk eerst de grote transacties eruit’, weet een expert. De transacties met de grootste ‘bang for the buck’, heet dat bij de SEC. Ofwel het grootste rendement qua mogelijke boetes en kans op veroordeling. Ook de FSMA kijkt bij de drukst verhandelde aandelen in de eerste plaats naar de grootste winnaars en verliezers in de zee van beursorders.

De aandacht voor de kans op veroordeling heeft wel een wrange bijsmaak, weet Kacperczyk. In een volgende paper wil hij de vraag beantwoorden waarom de vervolging niet ambitieuzer gebeurt. ‘Op basis van gesprekken met toezichthouders heb ik een sterk vermoeden dat persoonlijke carrièreplanning meespeelt. Omdat de jongste jaren heel wat prominente Amerikaanse rechtszaken over insidertrading de mist ingingen - wat de carrière van wie vervolgt niet ten goede komt - kiest men nu voor makkelijkere rechtszaken. Dat zijn niet noodzakelijk de zaken die de maatschappij het meeste kwaad berokkenen.’

Huiszoeking

Bij Leroy speelt mogelijk iets gelijkaardigs met de huiszoeking door het Brusselse parket, dat een eigen onderzoek kan voeren naast dat van de FSMA. De stevige demarche van het parket, dat doorgaans amper interesse toont in handel met voorkennis, doet de wenkbrauwen fronsen.

‘Ik heb de indruk dat de visibiliteit van Leroy een rol heeft gespeeld in die beslissing. Dat zou niet mogen’, zegt advocaat Geert Lenssens, bekend van dossiers over mogelijke marktmanipulatie bij Fortis en Dexia. ‘De onderzoeksrechter beschikt dan wel over meer middelen, maar dit is overkill. Was het nodig om daar met zoveel bombarie een strafzaak van te maken? Men had beter gewacht op het discrete onderzoek van de FSMA, zeker als je weet dat parketten en onderzoeksrechters in financiële zaken vaak zelf een beroep doen op de expertise van de FSMA.’

Volgens Lenssens ontbeert het Brusselse parket de middelen om grote financiële misdrijven aan te pakken en is er nood aan een nationaal financieel parket. Insidertrading is geen prioriteit, ook al omdat hij volgens Lenssens en Colaert niemand direct schade berokkent. Er is enkel sprake van een onfair voordeel voor een individu.

Paul Koster, de voorzitter van de invloedrijke Nederlandse beleggersorganisatie VEB en vroeger actief bij de markttoezichthouder, plaatst daar graag een kanttekening bij. ‘Het gaat ook om het vertrouwen in de markt, om het idee dat de bedrijfstop zich evengoed aan de regels moet houden. Als toezichthouder ging het mij niet om het bedrag, maar om het gedrag. Ik vind dan ook dat KPN moet wachten met de benoeming van Leroy tot het onderzoek duidelijkheid geeft. Deze zaak loopt niet over van de complexiteit. Een snel antwoord moet kunnen.’

Alvorens we klanten gaan verklikken, willen we redelijke zekerheid dat er echt iets abnormaals aan de hand is. Een grote financiële speler

Koster betreurt de ‘terechte’ indruk dat handel met voorkennis maar moeilijk aan te pakken is, zeker strafrechtelijk. De VS zijn de uitzondering, met insiders die soms jaren achter de tralies vliegen. Een kwestie van mentaliteitsverschil met Europa, hoewel ook de Europese regelgever meer wil inzetten op strafvervolging, signaleert Colaert. De maximale gevangenisstraf voor insidertrading in ons land is sinds de omzetting van een Europese richtlijn opgetrokken van één naar vier jaar. ‘Noodzakelijk als extra afschrikking’, zei minister van Justitie Koen Geens daarover.

Alleen blijft die afschrikking dode letter door de hoge bewijslast en de koudwatervrees bij justitie. Volgens Lenssens kent ons land dan ook een ‘relatieve straffeloosheid’ voor financiële misdrijven. Engelen gelooft minder in een strengere celstraf, wel in een hogere pakkans. Ook ‘naming and shaming’ van overtreders kan effectief zijn. De ‘nominatieve’ publicatie op de website van de FSMA is een van de voorwaarden voor een minnelijke schikking, naast een boete die een veelvoud is van het financieel voordeel, een duidelijke omschrijving van de case en de medewerking van de verdachte. Niet toevallig is de bekendmaking van de naam het moeilijkste aspect bij een schikking.

De top van de bioscoopgroep Kinepolis ving in 2017 bot bij het hof van beroep in een voorkenniszaak. De FSMA legde boetes op én noemde CEO Eddy Duquenne, co-CEO Joost Bert en voorzitter Philip Ghekiere bij naam. Toch bevestigde de raad van bestuur van Kinepolis meteen het vertrouwen in het trio. Hoe zwaar weegt een nominatieve sanctie dan? ‘Je kan bedrijven vragen dat ze enkel mensen benoemen die onbesproken zijn. Dat is een kwestie van deugdelijk bestuur’, meent Engelen.

Andere insiders die de voorbije jaren tegen de lamp liepen, waren onder meer te vinden bij Tigenix, Connect Group, Resilux en Transics. Stuk voor stuk kleinere bedrijven. Volgens specialisten is dat geen toeval. Verdachte transacties zijn er sneller zichtbaar door de kleinere dagelijkse volumes in zulke aandelen. Daarnaast is een klein biotechbedrijf soms volledig afhankelijk van het succes van één medicijn, terwijl een farmareus op een batterij medicijnen zit. Tot slot zijn grote bedrijven doorgaans beter georganiseerd en beperken ze het aantal mensen met voorkennis, deels omdat de reputatieschade groter zou zijn.

Koster juicht de publicatie van bestraffingen toe. Het mag zelfs meer zijn. ‘Het is belangrijk dat de toezichthouder niet de indruk geeft dat hij laat betijen en dat de pakkans klein is. Als VEB signaleren we verdachte koersbewegingen aan de toezichthouder, die er mogelijk mee aan de slag gaat maar er niet over mag communiceren. Ik heb het daar moeilijk mee. De toezichthouder moet kunnen laten zien dat hij onderzoeken voert. Als afschrikking’, zegt Koster.

De FSMA erkent het belang van transparantie. Zo krijgt een minnelijke schikking extra aandacht via een persbericht dat de toezichthouder steevast uitstuurt. Al regeert regelmatig de geheimhouding, zoals over onderzoeken die mogelijk zonder gevolg zijn afgesloten. Gewezen PS-minister Jean-Pascal Labille die in een radio-interview in 2016 onthulde dat de Belgische staat een deel van zijn aandelen in Bpost zou verkopen? De FSMA wil niet zeggen of dat onderzoek nog loopt, al is de toezichthouder wel van plan gebruik te maken van nieuwe mogelijkheden om te communiceren over de afloop van een onderzoek dat in de media is geweest.

Preventie

De FSMA zet wel in op preventie. Zoals de schorsing van een aandeel om een bedrijf de tijd te geven koersgevoelige informatie te duiden. België is een van de weinige landen die een aandeel schorst als het bedrijf via een plaatsing vers geld wil ophalen bij institutionele beleggers, wat typisch tegen een korting op de beurskoers gebeurt. Geïnformeerde shorters, die op een koersdaling inspelen, krijgen zo geen kans. Daarnaast vraagt de FSMA soms een schriftelijke verduidelijking wanneer hij een vreemde transactie ziet. De boodschap is: we hebben het gezien, waag het niet nog eens.