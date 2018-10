De rekenmachine huilt mee

De beste bondgenoot van de belegger die het hoofd koel willen houden tussen alle zaagtandbewegingen?Een rekenmachine, ook al is die 35 jaar oud.

Wie vaker schrijfsels van mijn hand leest, weet dat ik de voorbije jaren vaker in moppersmurfmodus ging. Gewoon omdat het onzin is te denken dat de slordige 10.000 miljard euro cash waarmee de drie grote centrale banken in de wereld de voorbije jaren het feestje op de beurzen hebben gesponsord, zonder brokken kan teruggedraaid worden.

Dat eerder vage gevoel van onbehagen is woensdagochtend iets na de klok van 7 concreter geworden. De boodschapper van dienst? Mijn trouwste bondgenoot als cijferaar: een ecologische rekenmachine op zonne-energie die ik in 1983 voor mijn plechtige communie kreeg. 35 jaar en talloze douches met koffie later blijft de onverwoestbare Tandy maar gaan.

Schermvullende weergave ©rv

Een verademing in tijden waarin je om de twee jaar een nieuwe smartphone moet kopen omdat de vorige versleten is. Waarschijnlijk is het ook de reden waarom het product de producent intussen al lang overleefd heeft. Tandy was naast pionier van de personal computer - samen met Apple en Commodore - een winkelketen met elektronica allerhande. Als locatie voor hun eerste buitenlandse winkel kozen de Amerikanen in 1973 niet voor Londen of Parijs, maar voor... Aartselaar. Prachtig, toch?

Maar we wijken af. Mijn Tandy spuwde woensdag een verontrustend cijfer uit. Het persbericht van Melexis (-15,3%, 52,05 euro), een van de best gerunde en meest voorspelbare bedrijven van de Brusselse beurs, bevatte ogenschijnlijk geen dramatisch nieuws.

Na alweer een sterk kwartaal knipte de specialist in chips voor de autosector de jaarprognose licht bij. De groei zal niet op 12 à 13 procent uitkomen, maar op 11 procent. Lijkt niet dramatisch. Maar dat is het wel, als je er je vriend Tandy even bij neemt.

Groeivoet halveert

Volg even mee. Over het boekjaar 2017 kwam de omzet uit op 511,7 miljoen euro, over heel 2018 zou het bovenste lijntje dus op 568 miljoen moeten uitkomen. Vertalen we dat naar het vierde kwartaal alleen dan komen we uit op 140,3 miljoen.

Rond Melexis’ serene bedrijfsmodel draperen beleggende dramaqueens een hyperkinetische beurskoers.

En dat is slechts 6 procent meer dan de 132,7 miljoen over het laatste kwartaal van 2017, een halvering van het groeitempo vergeleken met de eerste negen maanden. Nog altijd een groei waar andere bedrijven alleen maar van kunnen dromen, maar wel een alarmerend signaal van de crisis die de autosector minstens op korte termijn doormaakt.

Een complete verrassing is het niet, na de winstwaarschuwingen van Continental, Michelin, BMW en Daimler. Maar toch: de scherpte van de terugval bij een doorgaans extreem voorspelbaar bedrijf als Melexis is zorgwekkend. De reden voor de afkoeling? Nu de autosector het lastig heeft door de eerste impact van de handelsoorlog en de strengere emissienormen stellen autobouwers hun bestellingen uit. Ze verkiezen even hun voorraden uit te putten.

CEO Françoise Chombar is er de vrouw niet naar om elke vijf minuten de beurskoers te checken. Ze bleef de rust zelve. ‘Onze wei ziet er nog altijd even groen uit. De vertraging op korte termijn wordt overbrugd, we gaan niet verhongeren’, klonk het in een interview.

‘Gemiddeld zitten in elke nieuwe auto tien sensoren van Melexis. Dat aantal zal door de opmars van properder, elektrische en zelfrijdende auto’s alleen maar toenemen.’ Wie het woord van Chombar zelf niet voldoende vindt, moet eens de jongste presentatie van de Duitse rivaal Infineon over autochips checken. Bijzonder overtuigend materiaal.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Niet dat beleggers daar oor of oog voor hebben. Woensdag incasseerde Melexis met een opdoffer van 16 procent zijn grootste klap in meer dan twee decennia beurscarrière. Tegenover de rustige vastheid van Chombar staat de manisch-depressieve belegger.

Operationeel is Melexis een toonbeeld van stabiliteit: de omzet groeit al jaren gestaag, bij een winstmarge die rond 25 procent schommelt (zie grafiek). Rond dat serene bedrijfsmodel draperen beleggende dramaqueens een hyperkinetische beurskoers. Goed nieuws extrapoleren ze de stratosfeer in, slecht nieuws zien ze als de voorbode van een nieuwe Grote Depressie.

In 2013 kon je het aandeel nog oppikken tegen twee keer de jaaromzet en nauwelijks tien keer de nettowinst over de voorbije vier kwartalen. Bij de piek in juni betaalde je zeven keer de jaaromzet en ruim dertig keer de nettowinst. Tijdens deze zomer ging 1,5 miljard beurswaarde in rook op, waardoor Melexis nu plots tegen minder dan 4 keer de omzet en 19 keer de winst noteert.

Een schappelijke prijs voor een bedrijf met zo’n stabiele staat van dienst, maar dat is geen garantie dat het aandeel over enkele maanden niet nog veel schappelijker geprijsd staat. Want een aandeel is het ultieme snobgoed. Beleggers staan rijen dik om een aandeel te kopen dat net 20 procent in waarde is gestegen. Een aandeel dat net 20 procent afgeprijsd is, moet niemand hebben.

Waar we wel een hand voor in het vuur steken, is dat wie nu instapt en vervolgens tien jaar vergeet dat hij aandelen gekocht heeft en gewoon de CEO haar werk laat doen in 2028 tevreden zal terugblikken op de investering.

Gebuisd voor de test

Een aandeel waar we geen hand voor in het vuur steken, is MDxHealth (-21,9%, 1,99 euro). Ook hier vertelt onze Tandy na wat getokkel een heel verhaal. Het persbericht van de specialist in prostaatkankertests leek een groeiverhaal te vertellen: over de eerste negen maanden van 2018 stegen de inkomsten uit product- en dienstenverkopen 29 procent naar 23,4 miljoen dollar.

Schermvullende weergave ©Mediafin

In het eerste kwartaal was er echter nog 50 procent groei, in het tweede 38 procent. Een snelle berekening leert dat de verkoop in het derde kwartaal 6,8 miljoen dollar beliep. Dat is minder dan de 6,9 miljoen dollar in het tweede en de 9,7 miljoen dollar in het eerste kwartaal. Een tweede sequentiële daling op rij dus.

En dat terwijl het Belgisch-Amerikaanse bedrijf handenvol geld uitgeeft aan een verkoopsapparaat om zijn tests op de cruciale Amerikaanse markt te laten doorbreken. Het resultaat is dat MDxHealth in een steeds sneller tempo cash verbrandt.

Eind september zat nog 33 miljoen dollar in de kas, terwijl de groep in het voorjaar nog 44 miljoen dollar had opgehaald. Als klap op de vuurpijl zei het management onderaan het persbericht te vrezen dat de groeivoet van het - toch al zeer ontgoochelend - 2017 voor 2018 mogelijk te hoog gegrepen zal zijn.