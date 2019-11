De tien bedrijven waar dubbel stemrecht voor het grijpen ligt

De zakenbank Kepler Cheuvreux heeft onderzocht welke Belgische beursgenoteerde ondernemingen het minst obstakels ondervinden om dubbel stemrecht in te voeren. Ze noemt tien namen: CFE, Fluxys Belgium, GBL, Immobel, Lotus Bakeries, Melexis, Orange Belgium, Proximus, Roularta en Sioen.

Bij die tien bedrijven bezit de grootste aandeelhouder meer dan 50 procent van de stemmen. Bovendien was de opkomst bij de jongste algemene vergadering relatief laag.

Hoofdaandeelhouder

Om dubbel stemrecht in te voeren moeten ondernemingen eerst hun statuten aanpassen. Normaal is daarvoor een meerderheid van 75 procent vereist. Maar voor de invoering van dubbel stemrecht volstaat een tweederdemeerderheid. Aandeelhouders met twee derde van de aandelen moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op een buitengewone algemene vergadering.