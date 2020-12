Debutanten DoorDash en Airbnb surfen op uitgelaten beurzen

Voor Amerikaanse beursintroducties is 2020 een onverwacht recordjaar. DoorDash en Airbnb zijn de volgende in de rij om de euforische beurssfeer te verzilveren met stevige waarderingen bij hun debuut. Hoeveel rek zit er nog op?

Normaal is december een doodse periode voor beursintroducties (IPO). Niet zo in dit gekke beursjaar. Deze week trekken twee techkleppers naar de Amerikaanse beurs: woensdag was het de beurt aan de maaltijdkoerier DoorDash, vandaag volgt het kamerverhuurplatform Airbnb. Later deze maand volgt het videogameplatform Roblox.

DoorDash en Airbnb volgden de voorbije weken een opvallend gelijkaardig parcours in de aanloop naar hun gehypete IPO. Dankzij de enorme beleggersinteresse voor hun aandelen konden beide bedrijven uit San Francisco de prijsvork voor hun aandelen gevoelig optrekken.

Zo begon DoorDash met een vork van 75 tot 85 dollar, om te eindigen met een prijs van 102 dollar, ofwel 20 procent meer dan de bovenkant van de initiële vork. Daarmee kreeg het bedrijf een beginwaardering van 39 miljard dollar opgekleefd. Zes maanden geleden werd DoorDash bij een private kapitaalronde op een kleine 16 miljard dollar gewaardeerd, minder dan de helft dus. Bij de opening woensdag knalde de koers 80 procent hoger.

Climax

Airbnb trekt vandaag tegen een waardering van maximaal 42 miljard dollar naar de technologiebeurs Nasdaq, die de voorbije weken de slotrecords aan elkaar reeg. De IPO-climax valt daarmee samen met de euforische sfeer op de beurzen, en dat is geen toeval. ‘Het lijkt misschien bizar dat de markt voor IPO’s zo goed presteert, terwijl we met de coronapandemie toch een crisis beleven. Maar als je ziet hoe fors de beurzen zich herpakt hebben, is het logisch dat IPO’s mee in de lift zitten. Die twee bewegen samen’, zegt Philippe Gijsels, hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis.

2020 is een absoluut recordjaar voor IPO’s in de VS. De teller staat op ruim 380 beursintroducties waarbij meer dan 140 miljard dollar werd opgehaald bij beleggers, leren cijfers van Dealogic. Dat bedrag ligt gevoelig hoger dan in het dotcomjaar 1999, kort voor de zeepbel uiteenspatte.

Dotcom(e)back? Het enthousiasme waarmee beleggers beursintroducties (IPO) van Amerikaanse techbedrijven omarmen, doet denken aan de dotcomjaren. Toch zijn er enkele opvallende verschillen. Zo waren er vorig jaar 36 IPO’s van techbedrijven, tegenover liefst 370 in 1999. Bedrijven zijn vandaag bovendien meer matuur op het moment van hun beursgang. Terwijl hun mediaanleeftijd in 1999 vier jaar bedroeg, was dat vorig jaar opgelopen tot elf jaar, leert onderzoek van professor Jay Ritter (University of Florida). Het percentage techbedrijven dat nog verlieslatend is ten tijde van zijn IPO blijft wel een heikel punt. In 1999 was dat 86 procent, in 2017-2018 gemiddeld 84 procent. Vorig jaar was beter met 69 procent, al blijft dat onder het gemiddelde van 51 procent voor de periode 1980-2019.

De pandemie speelt zeker een rol. De rush naar de beurs is deels een gevolg van de malaise begin dit jaar, toen dieprode koersborden bedrijven deden afzien van een IPO. Nu het ‘window’ weer wagenwijd openstaat, is het tijd voor een inhaalbeweging.

Met een portie opportunisme, want de recordkoersen laten bestaande aandeelhouders toe hun stukken voor een maximale prijs te verzilveren. Volgens Gijsels hebben ze de luxe om te wachten op een ideale timing, omdat het vaak gaat om grote bedrijven met voldoende cashbuffers dankzij de achterliggende private-equityspelers die erin investeren. Die timing speelt niet enkel bij IPO’s: de autobouwer Tesla grijpt zijn explosief gestegen aandelenkoers aan om voor 5 miljard dollar vers kapitaal bij te tanken.

Een uitbundige IPO-markt valt typisch samen met het einde van een beurscyclus, wanneer de markt piekt.

Lockdown

Door de pandemie hebben heel wat techaandelen de wind in de zeilen. DoorDash zag zijn omzet fors groeien, nu mensen in lockdowntijden vaker maaltijden aan huis laten bezorgen. Bij Airbnb speelt de hoop op de normalisering van ons reisgedrag, nu vaccins stilaan uitgerold worden. Die hoop vuurt ook de bredere aandelenmarkt al even aan.

De vraag is hoe aantrekkelijk die opgelopen waarderingen zijn. Een uitbundige IPO-markt valt typisch samen met het einde van een beurscyclus, wanneer de markt piekt. In zo’n klimaat houden beleggingen in IPO’s risico’s in. Om die reden beleggen sommigen liever in bedrijven die naar de beurs gaan na een mindere beursperiode, vanuit het idee dat die nieuwkomers over goede papieren moeten beschikken. Maar Gijsels betwijfelt of we in het einde van een cyclus zitten. ‘Je kan evengoed argumenteren dat we aan het begin van een nieuwe cyclus staan, nu we een recessie gehad hebben. Al kan je je afvragen of we nog normale cycli kennen, nu centrale banken massaal stimuleren.’

Riskant

Onderzoek leert dat investeren in IPO’s een riskante business is, zeker voor wie niet vooraf kon intekenen en pas op de eerste handelsdag - als de koers typisch hoger schiet - aandelen kan bemachtigen. Bij een forse sprong op de eerste dag is het volgens Gijsels misschien beter om te wachten op een latere correctie. Het verstrijken van de periode waarin bestaande aandeelhouders hun aandelen niet mogen verkopen, leidt typisch tot verkoopdruk.