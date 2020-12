December slechte beursmaand voor kleine aandelen

Small caps-specialist Guy Sips (KBC): we geloven in een opmars van kleine aandelen vanaf Nieuwjaar.

Small caps doen over de lange termijn beter dan grote aandelen. Maar een nieuwe studie leert dat ze vooral in de eerste jaarhelft uiblinken en in december vaak het onderspit delven.

De post-covidwereld is aan de small caps. Hun lot hangt minder vast aan rentecurves en ze zijn meer wendbaar in crisistijd waardoor ze meer profiteren van economische heroplevingen. Dat is de casus die analisten Guy Sips, Alan Vandenberghe en Olivier Vandewoude van KBC Securities opbouwen in een nieuwe studie. 'Kleine beursbedrijven zijn als catamarans, ze kunnen sneller en meer precies door het water navigeren dan grote bedrijven die trager van koers wisselen', aldus de analisten die in hun studie tot enkele opmerkelijke vaststellingen kwamen.

Small caps presteren beter

De Europese small caps index Next150 klopte de Euro Stoxx 50 met gemiddeld 8 procent per jaar sinds 2003. Voor de beurs van Brussel is het verschil kleiner maar nog steeds markant. In de voorbije 18 jaar deed de Bel Small het gemiddeld 3,4 procent beter dan sterrenkorf Bel20.

Schermvullende weergave

Voor het eerst bekeken de analisten de prestaties niet alleen op jaarbasis maar ook over kortere tijdsperiodes. Daarbij kwam aan het licht dat de sterkere prestatie van kleine aandelen vooral in de eerste jaarhelft plaatsvindt. In 14 van de 18 onderzochte jaren, klopten de kleine aandelen de Bel20 in de periode van januari tot juni. 'Small caps verdienen een plaats in elke portefeuille', zegt Guy Sips, 'maar ze vergen een andere timing en misschien een vakere herpositionering'.

Het januari-effect

Kleine aandelen blijken gevoeliger voor het januari-effect, een inmiddels 80-jaar oude beurstheorie die stelt dat aandelen het best presteren in de eerste maand van het jaar. 'Er bestaat geen one-fit-for-all verklaring', zegt Sips, 'maar we merken dat slecht presterende kleine aandelen vaak verkocht worden in december en weer ingekocht in januari'.

Small caps vergen een andere timing en een meer geregelde herpositionering. Guy Sips Analist KBC Securities

Daarbij lijkt window dressing een rol te spelen. 'Het staat slecht voor fondsenbeheerders om aan het eind van het jaar grote losers in portefeuille te hebben', zegt Sips. 'Niet zelden worden ze daarom nog snel verkocht, en worden ze in januari weer opgepikt'.

In de VS bestaat daarboven zoiets als 'december tax loss selling'. Beleggers kunnen er hun belastingen optimaliseren door hun kapitaalverlies te gebruiken om eventuele meerwaarden te compenseren. Ook vloeien er in december veel pensioengelden naar de beurs, die veelal naar grote aandelen gaan waardoor small caps dus extra in de verdrukking komen.