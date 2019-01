Deceuninck-CEO slaat toe na daling beurskoers

Maar zijn bedoeling is zeer waarschijnlijk niet om een sappige overnamepremie te betalen aan andere aandeelhouders en zo Deceuninck voor zichzelf te claimen. Als iemand boven 30 procent uitstijgt is een bod op de andere aandelen wettelijk verplicht, tenzij dat gebeurt bij een kapitaalverhoging.

In de marge van het jaarverslag over 2016 - begin 2017 dus - zei Van Eeckhout dat hij van plan was om bij te kopen tot hij strandde op 28 à 28,5 procent. Als CEO ontvangt hij ook warrants als verloning, die zijn belang over de 30 procent kunnen duwen als ze worden uitgeoefend. Warrants werken ongeveer zoals opties - de bezitter krijgt gedurende een periode het recht om aandelen te kopen tegen een vastgelegde prijs - maar kunnen enkel uitgegeven worden door het betrokken bedrijf.