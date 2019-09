Degroof Petercam ziet marge Fagron komende jaren verbeteren

Degroof Petercam is positief over het aandeel Fagron en trekt het koersdoel op van 19 naar 20 euro.

Volgens het beurshuis zal de maker van apothekersbereidingen profiteren van een sterke klim in de vraag naar gepersonaliseerde medicatie. 'Het is een aantrekkelijke nichemarkt die jaarlijks met ongeveer 5 procent groeit', zegt analist Frank Claassen.

Volgens Claassen zijn er een aantal aandrijvers van de toename. Een daarvan is de vergrijzing van de bevolking. 'Net als kinderen hebben oudere mensen meer nood aan gepersonaliseerde medicatie. Bij reguliere medicatie kan de dosering te hoog zijn. Ook kan het zijn dat iemand moeite heeft met slikken, waardoor ze bijvoorbeeld een crème nodig hebben in plaats van pillen'. Verder ziet hij het bewustzijn toenemen dat aangepaste medicatie leidt tot minder neveneffecten en een hogere werkzaamheid.

Bereidingen

Claassen ziet ook de vraag naar bereidingen toenemen. 'Je ziet steeds vaker dat er tekorten zijn aan bepaalde medicijnen. Daarom moeten lokale apothekers deze medicatie regelmatig zelf maken.' Hij verwacht ook dat de markt voor steriele bereidingen blijft uitdijen: 'Nu leggen ziekenhuizen alvorens de operatie begint allerlei injectiespuiten klaar. Dat doen ze voor als er tijdens de operatie iets misgaat. Vaak gooien ze de medicatie na de operatie gewoon weg, omdat het niet meer te gebruiken is. Het is daarom dat ziekenhuizen steeds vaker voorverpakte injectiespuiten (met medicatie erin) kopen.'

Marge

Voorts ziet de aandelenkenner ook de brutomarge verbeteren met 1 à 2 procentpunten tot 23 procent in 2020. De fabriek in het Amerikaanse Wichita - die steriele bereidingen produceert - zal zijn opstartverliezen omzetten in marges van boven de 20 procent. Verder gaat Fagron meer van zijn eigen merkproducten verkopen. Op die goederen maakt de farmaspeler een hogere marge. Ook de synergievoordelen van de overnames die het bedrijf heeft gedaan zullen hun steentje bijdragen aan de winstmarges.