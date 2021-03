Deliveroo botst frontaal op impactbelegger

De beursgang van Deliveroo draaide uit op een fiasco. Precaire arbeidsstatuten voor de koeriers blijken een no pasarán voor een groeiende groep beleggers. Die maakt van duurzaamheid een breekpunt.

Deliveroo ziet zijn langverwachte beursdebuut uitdraaien op een martelgang. De maaltijdbezorger ging bij zijn eerste notering in Londen tot 31 procent lager. De handel was dermate volatiel dat hij twee keer minutenlang werd stilgelegd. Het is decennia geleden dat een Brits bedrijf zo de mist inging bij zijn beursintroductie. Deliveroo moet zich na de slachting op de eerste dag tevreden stellen met een beurswaarde van 5,4 miljard pond (6,4 miljard euro), terwijl het op een beurswaarde van omgerekend 10 miljard euro had gemikt.

Beursgang Deliveroo Deliveroo haalde met zijn beursgang één miljard pond (1,7 miljard euro) op via de uitgifte van nieuwe aandelen. Daarnaast verkochten zittende aandeelhouders, onder wie oprichter Will Shu en de techreus Amazon, voor nog eens 500 miljoen pond aan aandelen. De intekenprijs bedroeg 3,9 pond. De koers daalde na opening met een derde naar 2,7 pond en herstelde nadien licht. Deliveroo heeft ook een Belgische aandeelhouder, het durffonds Hummingbird. Het bezit minder dan 3 procent van de aandelen. Het is niet duidelijk of die bij de operatie werden verzilverd.

De beursgang was onder een slecht gesternte begonnen. Grote fondshuizen, waaronder Brits marktleider Legal & General Investment Management, lieten de operatie links liggen. Ze voelden zich niet comfortabel bij het zakenmodel van Deliveroo. Dat werkt met gig workers, zelfstandige fietskoeriers die weinig sociale bescherming genieten. Niet alleen over het sociaal statuut van het personeel heerst commotie, ook over de duale aandelenstructuur. Zo behouden de oprichters meer zeggenschap bij stemmingen dan andere aandeelhouders. Deliveroo schendt daarmee de regels over deugdelijk bestuur van The London Stock Exchange en kan daardoor ondanks zijn grote beurskapitalisatie geen aanspraak maken op een zitje in de Britse sterindex FTSE100.

Gig Economy

In een tijd waarin ESG-beleggingen, die draaien rond milieu, sociale impact en goed bestuur, aan belang winnen, lijkt Deliveroo zowel op het vlak van arbeidsorganisatie als bestuursethiek frontaal te botsen met die nieuwe impactbelegger.

'Dit bewijst opnieuw dat de gig economy op haar laatste benen loopt', zegt Simon Renty, analist bij De Belegger. 'Investeerders spelen in de verduurzaming van de economie een grote, vaak onderschatte rol. Een groeiende groep beleggers, onder wie vrouwen en jongeren, zet ESG centraal in zijn investeringsbeslissingen. Dat zet de arbeidsorganisatie bij platformbedrijven als Deliveroo, Uber en Doordash extra onder druk.'

De ene groep beleggers struikelt over het zakenmodel van Deliveroo, de andere groep over het mogelijke einde ervan. 'Als Deliveroo gedwongen zou worden meer traditionele personeelsbeloningen aan te bieden, zoals betaald verlof, ziektedagen en bedrijfspensioenpremies, zouden de krappe marges moeilijk groter worden', zegt Sophie Lund-Yates, analiste bij het beurshuis Hargreaves vanuit Londen. 'Dat kan het pad naar winstgevendheid bemoeilijken.'

Vijf bedrijven die flopten op hun eerste dag Moderna : Intekenprijs: 23 dollar / Slotkoers op eerste dag: 18,6 dollar -> -19% Wish : Intekenprijs 24 dollar / Slotkoers op eerste dag: 20 dollar -> -17% Uber Technologies : Intekenprijs: 45 dollar / Slotkoers op eerste dag: 42 dollar -> -7,6% Telenet : Intekenprijs 21 euro / Slotkoers op eerste dag: 19,1 euro -> -9,1% Argenx : Intekenprijs: 8,5 euro / Slotkoers op eerste dag: 7,9 euro -> -7,1%

Te duur

Daarnaast zijn er nog twee belangrijke stoorzenders die Deliveroo de das omdeden: de prijs en de timing. Toen bij de voorinschrijvingen bleek dat er weinig animo was voor de aandelen hebben de begeleidende banken en het management een prijs bepaald aan de onderkant van de vork zonder de vork zelf te verlagen. Maar zelfs dan bleef het aandeel fors gewaardeerd op 17 keer de winst versus minder dan 7 keer voor Just Eat Takeaway.com. Die Nederlands-Britse maaltijdbezorger neemt koeriers wel vast in dienst. Topman Jitse Groen kloeg in het verleden over oneerlijke concurrentie door de goedkope arbeidsregeling bij zijn sectorgenoten.

Ook de timing zat fout. Beleggers zetten net in op de heropening van de horeca, waardoor maaltijdbezorgers, wier koersen tijdens de eerdere lockdowns fors opliepen, in de verdediging moeten. Daarnaast leidt de stijgende rente tot een rotatie weg van weinig-winstgevende groeibedrijven zoals Deliveroo.