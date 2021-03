Deliveroo keldert op eerste beursdag

En zo gaat het verder bergaf voor het bedrijf van Will Shu dat zijn beursparcours met steile ambities inzette. Vorige week werd Deliveroo nog op een eclatante 10 miljard euro gewaardeerd, maar de jongste dagen bleek die waarde te hoog gegrepen voor topinvesteerders. De prijsvork van 3,90 à 4,10 pond per aandeel werd noodgedwongen naar beneden herzien en Deliveroo was op slag een 1 miljard minder waard.