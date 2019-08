Dell schittert op Wall Street

Traders in New York.

Wall Street is de dag met winst gestart, met dank aan handelshoop. Dell verzilvert sterke resultaten.

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst aan de dag begonnen. Daarmee krijgt de opmars van de voorgaande dagen een vervolg. Op de beursvloer overheerst nog altijd optimisme over de handelsvete tussen de Verenigde Staten en China. De Dow-Jones noteert de eerste uren met een winst van 0,5 procent, de Nasdaq staat 0,6 procent hoger.

De markten putten moed uit berichten dat de VS en China bereid zijn in september te onderhandelen over hun handelsvete. Het risico dat de twee kemphanen elkaar met steeds hogere importtarieven om de oren slaan lijkt daardoor kleiner geworden. Bedrijven die gevoelig zijn voor handelsspanningen krabbelen verder op, na de stevige winsten van donderdag. Zo wint vliegtuigbouwer Boeing 0,6 procent. In de chipsector gaan spelers als Intel 1,5 procent hoger.

Desktop-pc's

De grote uitblinker in Wall Street is Dell met een winst van 10 procent. Dell profiteerde van een stijging van de bedrijfswinst met 4 procent tot 1,05 miljard dollar. De bron van die winst zat in onverwachte hoek: de verkoop van desktop-pc’s, die de voorbije jaren zwaar onder druk stond door de opmars van mobiele computers, deed het erg goed.

Dat is zowel te danken aan de bedrijvenmarkt, waar meer werkstations besteld werden, als aan de consumentenmarkt. Daar zijn het vooral gamers die veel geld over hebben voor een snelle gamecomputer met alle toeters en bellen. Ook in Azië haalde Dell meer winst binnen door zich te focussen op de meest winstgevende contracten. Dell maakt niet alleen computers, maar ook servers en allerlei andere computerinfrastructuur voor bedrijven.