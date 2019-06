'Deutsche Bank wil bad bank van 50 miljard oprichten'

De vooropgestelde bad bank van Deutsche Bank zou voornamelijk bestaan uit derivaten met een lange looptijd. Dat schrijft Financial Times. De bank zelf geeft geen commentaar.

Het plan past in de afslanking van de tradingdivisie en in de heroriëntering van Deutsche Bank richting klassieke bankdiensten en vermogensbeheer. Deutsche Bank zou ook alle aandelen- en rentetradingactiviteiten buiten Europa willen sluiten of fors afbouwen.