Didi trekt na vijf maanden al weg van Wall Street

De Chinese Uber-concurrent Didi is zinnens zijn notering in New York op te zeggen en te verhuizen naar Hongkong.

Dat was snel. Amper vijf maanden nadat taxi-app Didi op desastreuze wijze debuteerde op Wall Street, trekt het Chinese bedrijf al weer de deur achter zich dicht. Didi laat weten dat het zijn notering in New York inruilt voor eentje op de beurs van Hongkong.

Daarmee geeft Didi gevolg aan een marsorder uit Peking vorige week. De Amerikaanse beurswaakhond SEC kondigde toen aan dat buitenlandse (lees: Chinese) bedrijven voortaan hun boeken zullen moeten openen voor Amerikaanse auditfirma's, anders dreigt de schapping.

De Chinese overheid ziet daar een strategisch manoeuvre in om toegang te krijgen tot gevoelige informatie, en ziet 'strategisch belangrijke' bedrijven - waartoe het Didi rekent - daarom liever niet meer in New York noteren. De VS vindt dan weer dat Peking zich achter de drogreden van nationale veiligheid verbergt om zijn bedrijven te weerhouden van zijn boeken te openen.

Korte carrière

Met het vertrek uit New York komt straks een einde aan een korte maar woelige beurscarrière op Wall Street. Didi trok op 30 juni naar Wall Street in een blockbuster-IPO die in totaal 4,4 miljard dollar in het laatje bracht. Maar amper een week later sloeg Peking de app van het bedrijf plots in de ban, onder het mom van een onderzoek naar privacyschendingen in de app. Dat Peking naar verluidt niet op de hoogte was van de IPO-plannen lijkt daar niet vreemd aan te zijn.

-44% beurswaarde Het aandeel-Didi halveerde bijna sinds de beursgang eind juni.

Sindsdien zit het aandeel-Didi in het verdomhoekje op Wall Street. Waar de waardering bij de IPO nog op 68 miljard dollar lag, schiet daar momenteel nog zo'n 38 miljard dollar van over.

Het bedrijf was daarom al langer naarstig op zoek naar een manier om Peking weer te vriend te maken. Daarbij lag eerst een beursexit op tafel, maar uiteindelijk werd het - op aangevan van Peking - dus een verhuis naar Hongkong.

Exodus

Didi sluit daarin aan in een langer wordende rij van Chinese bedrijven die naar Hongkong trekken. Sinds eind 2019 zocht een goed dozijn Chinese bedrijven daar een alternatieve notering op, met miljardenbedrijven AliBaba en NetEase als bekendste namen. Die laatste twee behielden wel nog hun notering in New York.

Maar door de verstrenging van de Amerikaanse regels staan nu ook die resterende Amerikaanse noteringen onder druk. Dat weegt verder op de al zo geplaagde Chinese 'Big Tech'.