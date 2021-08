Discofeestje zonder winst bij Fastned

De omzet ging bij de Nederlandse laadpalenspecialist stevig de hoogte in en het aantal laadpalen moet eind dit jaar uitkomen op 175.

Fastned heeft de geinige traditie om bij de inhuldiging van een nieuw laadstation met een discobal te draaien. Ook de halfjaarcijfers geven de specialist in elektrische snellaadstations reden tot een feestje. Toch op de bovenste lijn: de omzet groeide met 63 procent naar 4,4 miljoen euro. Ook de brutobedrijfswinst ging 129 procent de hoogte in. Onder de streep prijkt een nettoverlies van 7,7 miljoen euro.

'Dat was in lijn met de verwachtingen gegeven het huidige stadium waarin de EV-markt (elektrische automarkt) zich bevindt', zegt Fastned over het nettoverlies. Daarnaast had het bedrijf naar eigen zeggen last van de coronacrisis.

Verder herinnert het bedrijf de belegger nog even aan de succesvolle kapitaalverhoging van 150 miljoen euro die de onderneming in maart doorvoerde. 'Daarmee zijn we klaar om een leidende rol te spelen in de Europese infrastructuur voor laadpalen', klinkt het bij de groep.

In het eerste kwartaal opende Fastned twaalf nieuwe laadstations, waardoor het totaal uitkwam op 143 stations eind juni. 'In juli openden we nog eens vijf nieuwe laadstations door een versnelling in de bouw ervan.' Een van die vijf stations was het eerste oplaadstation in België, deze staat tussen Antwerpen en Brussel langs de E19 in Peutie.

Fastned kent een eerder bizarre beurscarrière. Het bedrijf trok in juni 2019 naar de Amsterdamse beurs maar brak daar geen potten (behalve op de eerste beursdag toen het aandeel ruim vervijfvoudigde door geklungel bij de beursuitbater om nadien scherp terug te vallen). Een samenwerking met Tesla voor een snellaadstation in Duitsland boostte de beurswaarde van het bedrijf naar 1,6 miljard euro op zijn hoogtepunt. Sindsdien viel het aandeel weer terug.