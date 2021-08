Discounter in de uitverkoop

Wall Street gaat lager. Dollar General krijgt een tik door een matige prognose. Zakenmagazine Forbes trekt naar de beurs via een spac.

De Amerikaanse beurzen staan op lichte verliezen. De Dow Jones zakt rond 16.45 uur 0,1 procent.

Beleggers kijken uit naar de vergadering van centraal bankiers in Jackson Hole vrijdag. Inmiddels is er al zoveel geroepen dat de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), Jerome Powell, uitspraken zal doen over de mogelijke afbouw van de monetaire stimulus, dat Powell bijna niet anders kan dan er iets over te zeggen.

Als we kijken naar de werkgelegenheid en de inflatie, dan is de huidige stimulus overbodig. ESTHER GEORGE FED-VOORZITSTER VAN KANSAS CITY

Maar wat dan? Daar zijn de meningen over verdeeld. Niet in de laatste plaats omdat de meningen binnen de Fed zeer uiteenlopend zijn. Vandaag komt Esther George, voorzitster van de Fed van Kansas City, nog maar eens met de mededeling dat ze liever vroeger dan later start met de afbouw. Dat zegt ze in een interview met de Amerikaanse zakenzender CNBC.

'Gegeven de progressie die we hebben gezien' is het volgens George 'gepast' om de afbouw te starten. 'Als we kijken naar de jobgroei van vorige maand en de maand daarvoor en als je kijkt naar de huidige inflatiegraad, dan denk ik dat de stimulus die wij geven overbodig is', zegt de voorzitster.

Dollar General

De Amerikaanse keten van discount-winkels Dollar General gaat bijna 7 procent onderuit. En dat ondanks beter dan verwachte cijfers. Het venijn zit hem echter in de prognoses van het bedrijf.

In het tweede kwartaal behaalde het bedrijf een winst per aandeel van 2,69 dollar, terwijl analisten maar op 2,59 dollar rekenden. De winst was echter wel 13,8 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet bleef vlak op 8,7 miljard dollar, maar ook dit cijfer was sterker dan de 8,6 miljard waar analisten vanuit gingen.

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden, inclusief de onzekerheden door de oprukkende deltavariant, hebben we onszelf succesvol aangepast. Todd Vasos CEO van Dollar General

Kijkend naar het volledige jaar ziet Dollar General de verkopen 0,5 tot 1,5 procent groeien in vergelijking met 2020, iets meer dan de laatste voorspelling van de groep. De vergelijkbare verkopen zouden dalen met 2,5 à 3,5 procent. De winst per aandeel zou tussen 9,60 en 10,20 dollar uitkomen. De markt had echter hogere verwachtingen.

'Ondanks de moeilijke marktomstandigheden, inclusief de onzekerheden door de oprukkende deltavariant, hebben we onszelf succesvol aangepast', zegt CEO Todd Vasos. 'We blijven geloven in de onderliggende kracht van onze activiteiten.'

Forbes

Het zakenmagazine Forbes trekt naar de beurs via een fusie met de spac Magnus Opus Acquisition. Forbes krijgt de ticker FRBS en noteert voortaan op de New York Stock Exchange.