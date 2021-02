Disney+ heeft bijna 95 miljoen abonnees

Disney kwam donderdag met cijfers over het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar. Daaruit blijkt dat het entertainmentbedrijf een winst per aandeel wist op te leveren van 32 dollarcent, terwijl analisten juist een verlies hadden voorzien. Ook de omzet van 16,25 miljard dollar kwam hoger uit dan de consensusverwachting (15,9 miljard).

De streamingsdienst Disney+ heeft nu bijna 95 miljoen leden en ook dat was beter dan door de markt werd voorzien. Belangrijk om op te merken is dat het betreffende kwartaal begon nadat een groot aantal gratis proefabonnementen afliep. Over zijn gehele streamingplatform (waar ondere andere de dienst Hulu onder valt) heeft Disney nu 146 miljoen betalende leden.