Disney herstelt sterk van corona

Disney komt zojuist met kwartaalcijfers. In het derde kwartaal heeft de entertainmentgroep een winst per aandeel behaald van 0,80 dollar. Dat is tien keer zoveel winst als dat het bedrijf een jaar eerder behaalde. Analisten hadden een winst per aandeel van 0,55 dollar verwacht. De omzet steeg tot 17,02 miljard dollar, terwijl de consensus uitging van 16,76 miljard dollar. Een jaar eerder draaide de onderneming nog een omzet van 11,78 miljard dollar.

Dat de omzet en de winst zo fel herstellen heeft ook te maken met de coronacrisis die vol woedde in dezelfde periode vorig jaar. Toen waren bijna alle parken gesloten en vaarden ook de cruiseschepen niet langer uit. Maar nu de parken weer heropend zijn ging de omzet in deze tak maal vier tot 4,34 miljard dollar. Het operationele verlies van 1,88 miljard dollar zette de parkendivisie om in een operationele winst van 356 miljoen dollar.

We blijven last ondervinden van de stil gezette cruisereizen en de verminderde operationele capaciteit in veel van onze parken. Disney

Maar dat wil niet zeggen dat de parkentak door de crisis heen is. 'We blijven last ondervinden van de stil gezette cruisereizen en de verminderde operationele capaciteit in veel van onze parken', klinkt het bij het bedrijf. 'Daarbij zien we over de eerste negen maanden van ons boekjaar dat de operationele winst 1,6 miljard dollar lager is dan in dezelfde negen maanden een jaar eerder.'

De streamingsdienst Disney+ had aan het einde van het derde kwartaal 116 miljoen leden, tegenover 103,6 miljoen in het tweede kwartaal. Analisten rekenden op 114,5 miljoen leden in het derde kwartaal. Het verlies bij Disney+ was wel hoger door hogere kosten rondom marketing, productie en technologie.

Vorige maand kwam rivaal Netflix met cijfers. Toen was er een zeldzame daling te zien in het aantal Amerikaanse abonnees door fellere concurrentie en de heropening van de economie.

Verder liet Disney weten dat de kosten die gepaard gaan met allerhande veiligheidsmaatregelen omtrent corona in 2021 uitkomen op ongeveer 1 miljard dollar.