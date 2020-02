Disney overtreft verwachtingen

De streamingsdienst van het entertainmentbedrijf heeft nu 28,6 miljoen betalende leden.

Disney komt dinsdagavond met zijn kwartaalcijfers.

Het bedrijf behaalde in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2020 een winst per aandeel van 1,53 dollar, een toename met 17 procent. Dat was meer dan de door analisten verwachte 1,44 dollar.

De omzet klom met 36 procent tot 20,86 miljard dollar. Aandelenkenners gingen uit van een omzet van 20,79 miljard dollar.

Disney+

De mediagigant laat in het kwartaalrapport weten dat het aantal betalende leden van de videostreamingsdienst Disney+ deze week tot 28,6 miljoen steeg. Daarmee laat de onderneming zien dat het een krachtige entree heeft gemaakt op de streamingmarkt. Ter vergelijking: marktleider Netflix startte 13 jaar geleden en telt nu zo'n 160 miljoen gebruikers.

Het bedrijf verandert niets aan zijn vooruitzichten voor Disney+. Eerder zei de entertainmentgroep dat het aantal betalende kijkers tegen het einde van het boekjaar 2024 tussen 60 en 90 miljoen zou liggen.

Disney+ zal pas vanaf komende zomer in België beschikbaar zijn.

Parken

Voorts zag de pretparkendivisie de operationele winst aanzwellen met 9 procent tot 2,3 miljard dollar. De omzet kwam hier uit op 7,4 miljard dollar (+8%). De groep meldt wel dat het moeilijkheden had in de parken buiten de VS. Dat kwam door slechtere resultaten bij Hongkong Disneyland Resort. De protesten in de stadstaat zorgden ervoor dat er minder bezoekers naar het park kwamen.

Disney verwacht verder hinder te ondervinden van het coronavirus. Het is een van de vele ondernemingen die activiteiten in China moest stopzetten door de uitbraak van het coronavirus. Het park in Shanghai is sinds 25 januari tot nader order gesloten. De groep voorziet dat de operationele winst van Shanghai Disney in het tweede kwartaal zal zakken met 135 miljoen dollar.