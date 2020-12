Disney overweldigt op beleggersdag

Wall Street noteert in het rood. Disney vliegt hoger dankzij een uitstekende beleggersdag. Pfizer gaat lager ondanks een positief advies.

De Amerikaanse beurzen noteren in de min nu de politieke besprekingen over een economisch stimuleringsplan in de VS weer vastlopen. Op de achtergrond spelen ook zorgen over een harde brexit.

De Dow Jones verliest rond 16.15 uur 0,2 procent.

Disney

Het aandeel Disney wint een stevige 7 procent in New York, nadat de entertainmentreus heeft ontvouwd hoe hij de komende vier jaar de huiskamers van de wereld wil veroveren. Het bedrijf verwacht dat zijn streamingdiensten - Disney+, Hulu en ESPN+ - over vier jaar samen 350 miljoen abonnees tellen. Alleen al voor Disney+, dat intussen meer dan 86 miljoen abonnees telt, rekent het bedrijf op een groei naar 260 miljoen in 2024, ondanks de prijsverhoging van 1 dollar tot 7,99 dollar per maand.

Disney kondigde ook een nieuwe reeks films aan van Star Wars, Marvel en Pixar. Het bedrijf liet weten dat de huiskamers in de toekomst een even belangrijke rol spelen als de bioscoopzalen. Beleggers keken al lang uit naar tekenen of Disney zijn grootste films gaat uitbrengen op Disney+ in plaats van in de bioscopen.

Maar voor Disney lijkt het een combinatie van beide te worden. Blockbusters zoals Marvels 'Black Widow' gaan naar de bioscopen. Andere nieuwe films, zoals 'Pinocchio' en 'Peter Pan en Wendy', zullen niet in de zalen te zien zijn en komen op Disney+. Weer andere films als 'Raya and the Last Dragon' gaan in de bioscopen draaien én kunnen op de premièredag voor 30 dollar thuis bekeken worden op Disney+.

Analisten zijn erg enthousiast over de beleggersdag. Het beurshuis Jefferies laat weten dat de dag 'zelfs de hoge verwachtingen overtrof'.

Pfizer

Er is goed nieuws voor Pfizer , want een panel van experts heeft de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA geadviseerd het vaccin van de farmaspeler goed te keuren. Voor de aandeelhouders van Pfizer is er meer positief nieuws, want het bedrijf verhoogt zijn dividend met 3 procent tot 39 dollarcent.

Begin november kwam de farmagroep als eerste met een performant vaccin tegen het coronavirus. Sindsdien is het aandeel 21 procent gestegen.