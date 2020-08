Disney schiet 10 procent hoger

Disney is de uitblinker met een sprong van 10 procent. Hoewel Disney in het tweede kwartaal een verlies slikte van 3,5 miljard dollar - de coronacrisis hield de themaparken gesloten - was het kwartaalrapport toch beter dan verwacht. Bovendien maakte de streamingdienst Disney+ indruk met 100 miljoen betalende abonnees. De streamingreus Netflix houdt zich ondanks het bericht relatief kranig met een verlies van 0,8 procent.

De spelletjesmaker Activision Blizzard maakte dinsdag nabeurs veel beter dan verwachte resultaten bekend. Het bedrijf uit Santa Monica verdiende 97 cent per aandeel op een omzet van 2,08 miljard dollar. Analisten dachten aan 68 cent winst en 1,7 miljard dollar omzet. Activision profiteerde van de lockdowns. De thuisblijvers speelden massaal spelletjes uit de franchise van Activision, zoals Call of Duty en World of Warcraft. De voornaamste groeimotor was het nieuwe spelletje Call of Duty: Warzone.