Disney stelt teleur met Disney+

Het aantal leden van de streamingsdienst Disney+ kwam een stuk lager uit dan verwacht. Ook de gemiddelde maandelijkse omzet per gebruiker zakte.

Disney komt woensdagavond nabeurs met cijfers en die vallen tegen. De entertainmentreus zegt dat het aan het einde van het vierde kwartaal (Disney heeft een gebroken boekjaar) 118,1 miljoen abonnees had voor de streamingsdienst Disney+. Analisten hadden echter gerekend op 125,4 miljoen leden voor de dienst.

Verder bedroeg de winst per aandeel 37 dollarcent en ook dat was minder dan de 51 dollarcent die de analistenconsensus klaar had staan voor de onderneming. En ook de omzet van 18,53 miljard dollar was iets onder de 18,79 miljard dollar die de markt had voorzien. Het gevolg is dat het aandeel in de nabeurshandel 4,6 procent lager gaat.

Disney meldt ook dat het veel last heeft gehad van de coronacrisis en dat het in het boekjaar 2021 voor 1 miljard dollar aan coronagerelateerde kosten maakte. De meest significante impact was te zien bij de parkendivisie, waarbij er veel activiteiten stilgezet moesten worden. 'Hoewel de resultaten zijn verbeterd in de tweede helft van het boekjaar blijven we kampen met een verminderde operationele capaciteit', zegt het bedrijf.

Verder meldt de entertainmentgroep dat Disney+ weer grotere verliezen leed. Dat kwam onder andere door meer kosten op het gebied van productie, marketing en technologie. Deze kosten werden deels tegengegaan door een hoger aantal duurdere abonnementen (Premier Acces). Verder steeg de omzet uit abonnees doordat er meer bijkwamen en doordat de prijs per abonnement klom.