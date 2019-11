Disney stuwt winst met films en pretparken

De nettowinst per aandeel uit voortgezette activiteiten daalde met 28 procent naar 1,07 dollar. Hoewel de winst zakte, was ze beter dan de 0,95 dollar waar analisten op rekenden. De omzet steeg met 34 procent tot 19,1 miljard dollar en kwam daarmee iets boven de marktverwachting uit.

De entertainmentgroep zag ook de divisie waar de pretparken en productverkopen in zitten, groeien. De omzet klom met 8 procent tot 6,7 miljard dollar en de operationele winst nam met 17 procent toe tot 1,4 miljard dollar. Bezoekers gaven meer uit in de pretparken. Ze moesten meer betalen voor een kaartje en Disneyland-ganger spendeerde meer aan eten en drinken. Bij de producten deed vooral het speelgoed van de merken 'Frozen' en 'Toy Story' het goed. Beide merken zijn afgeleid van gelijknamige films.

Streamingoorlog

Disneys strijd tegen de streamingdiensten van Netflix en Amazon blijft ondertussen doorgaan. Het bedrijf bewapende zich verder door in maart het leeuwendeel van de entertainmentactiviteiten van 21st Century Fox over te nemen. Daarbij nam het ook een deel van Hulu - een populaire Amerikaanse streamingdienst - over. Ook investeerde de onderneming in haar eigen streamingdienst Disney+, die ze volgende week lanceert in de VS.