Disney uitblinker op Wall Street

Wall Street klimt hoger. Disney weet topcijfers om te zetten in koerswinst. Airbnb zakt door een voorzichtige prognose.

De Amerikaanse beurzen staan licht in het groen, ondanks een bar slecht consumentencijfer . Het cijfer, gemeten door de Universiteit van Michigan nam in augustus een duik tot 70,2 punten, het laagste niveau sinds december 2011.

Want met die razendsnel optrekkende variant beginnen Amerikanen zich toch zorgen te maken over de economie. Niet vreemd, want eerder steeg het vertrouwen juist flink door het uitzicht op een einde aan corona en juist die droom lijkt nu lekgeprikt.