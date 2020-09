'Dit is een gezonde correctie voor Nasdaq, niet de voorbode van een crash'

De Nasdaq Composite Index zet woensdag voor het eerst sinds de verkoopgolf die donderdag losbarstte een herstelbeweging in. ‘Ja, in sommige aandelen zit wat opgeblazen lucht, maar niet de hele markt is duur’, stellen analisten.

De met techbedrijven volgestouwde Nasdaq Composite Index heeft sinds zijn vorige top meer dan 10 procent verloren, en bevindt zich volgens de beurshandboekjes in correctiefase. Dit keer is het Big Tech die het meeste zakt. De FAANG-aandelen (Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google/Alphabet) verloren samen met het fel gehypte Tesla meer dan 1.000 miljard dollar aan beurswaarde. In amper drie handelsdagen. Toch blinkt Nasdaq met een winst van 20 procent sinds Nieuwjaar uit boven alle andere beurzen.

De verkoopgolf kwam na een zeer forse stijging op erg korte termijn, die mee veroorzaakt was door de massale aankopen van calls op techbedrijven door de Japanse holding Softbank. Maar ook tienduizenden kleine beleggers kochten zulke afgeleide producten die op termijn het recht geven aandelen te kopen tegen op voorhand vastgelegde koersen. Ze laten toe met een kleine inleg grote bedragen te winnen. Op de derivatenmarkt was het drie keer drukker dan normaal.

Speculeren, niet investeren

‘Veel beleggers waren via opties aan het spelen om veel winst binnen te rijven op korte termijn, in plaats van in aandelen te investeren voor de lange termijn. Vooral in de allergrootste techreuzen was de momentumhandel groot’, zegt Cem Karsan. Hij is de stichter van het hefboomfonds Aegea Capital Management, dat zich specialiseert in volatiliteit. ‘Een deel van de klim was artificieel. Als een grote partij zijn posities afwikkelt, kan dat tot een plotse correctie leiden die ook anderen hun posities doet keren. Misschien hebben de kleine beleggers hun les geleerd dat speculeren met opties gevaarlijk is.’

Futuresgedreven hefboomfondsen en computergedreven aandelenfondsen hebben de daling versterkt en staan nu aan de verkoopzijde. Frank Vranken Hoofdstrateeg Puilaetco

De oorzaak van de correctie is van groot belang. Die is te wijten aan technische factoren en niet aan de economie of terugvallende bedrijfswinsten. ‘Futuresgedreven hefboomfondsen en computergedreven aandelenfondsen hebben de daling versterkt en staan nu aan de verkoopzijde’, zegt Frank Vranken, een strateeg van Puilaetco. ‘Die wijziging in hun gedrag werd veroorzaakt door een plotselinge uitbarsting van volatiliteit of het opmerken van een verandering in het momentum. We moeten afwachten of de mentaliteit om bij te kopen bij een dip niet veranderd is in de overtuiging te verkopen bij koerssterkte.’

Cash aan de zijlijn

Volgens een recente rondvraag zijn de meeste beheerders en traders niet bezorgd. ‘Met heel wat cash aan de zijlijn en zeer ondersteunende monetaire en budgettaire maatregelen, staan veel beleggers klaar om bij forse dips te kopen’, zegt Michael Foo van HP Wealth Management. ‘Bottomline: we geloven niet dat deze correctie de start is van een berenmarkt.’

‘Je moet de correctie zien als een gezonde vorm van winstnemingen’, zegt Hiroshi Matsumoto van Pictet Asset management. ‘Na een scherpe rally is een correctie van 10 à 20 procent perfect normaal. De koersen zullen binnen enkele weken stabiliseren nadat de fondsbeheerders hun portefeuilles geherbalanceerd hebben. In sommige aandelen zat opgeblazen lucht, maar niet de hele markt is duur.'

Elon Musk

‘Of dit een koopmoment is voor enkele gevallen technologiebedrijven durf ik niet zeggen’ stelt Vincent Juvyns, een strateeg van JPMorgan Asset Management. ‘Zelfs na de pandoering met een derde durf ik Tesla geen fair geprijsd aandeel noemen. Ook CEO Elon Musk vond de koers te hoog, en wie ben ik om hem tegen te spreken? Maar op de vraag of je op de lange termijn in de techsector moet zitten, antwoord ik voluit ‘ja’. Sommige technologieaandelen zijn duur, maar niet allemaal. De koers-winstverhouding van de Amerikaanse techsector ligt met 28 niet zo veel boven de 22,6 van de S&P500-index. Bovendien is technologie een van de schaarse sectoren die in deze tijden groei kan voorleggen. Tech zal ook postcorona een winnaar zijn. Vergeet ook niet dat veel activa historisch duur zijn, nu de rente zo laag staat. Duitse bunds, vastgoed, zelfs Europese aandelen zijn veel duurder dan gemiddeld.’

Nasdaq is geen zeepbel zoals in 2000. Vincent Juvyns Strateeg JP Morgan Asset Management

‘Nasdaq is geen zeepbel zoals in 2000’, benadrukt Juvyns. ‘Toen waren de koersen gestoeld op de hoop op een nieuw businessmodel dat niet bestond. Beleggers legden voor techbedrijven met amper omzet en winst fortuinen neer. De grote techbedrijven zijn nu zeer solide. De laatste kwartaalcijfers waren uitstekend. Sommige waren echter geprijsd voor perfectie, waardoor winstnemingen door het minste uitgelokt kunnen worden.’

7% winstmarge Met een nettowinstmarge van gemiddeld 7 procent scoren de Amerikaanse bedrijven veel beter dan de Europese of Japanse.

JPMorgan is positief over Wall Street. ‘Zonder Big Tech is de Amerikaanse beurs niet duurder dan de Europese, terwijl de Amerikaanse bedrijven veel winstgevender zijn. Ze halen een gemiddelde nettowinstmarge van 7 procent, tegenover 4 procent voor Europa en 3,4 procent voor Japan.’

Puts

De professionele beleggers in afgeleide producten maken zich weinig zorgen over een crash. ‘De derivatenmarkt wijst erop dat traders geen grote correctie verwachten. Het aantal gekochte puts (waardoor je je kan beschermen tegen een daling, red.) is niet fors gestegen’, zegt hoofdstrateeg Steve Sosnick van Interactive Brokers. ‘Ze rekenen wellicht op de Fed-put. Die bescherming van de centrale bank werkt goed.’

Wij hebben shortposities op de techsector en roteren onze middelen naar banken, grondstoffen en de industrie. Nader Naeimi Hoofd AMP Capital Investors

Toch is niet iedereen ervan overtuigd dat de correctie niet veel verder kan reiken. ‘De neergang van de techaandelen is pas begonnen’, zegt Nader Naeimi, hoofd van AMP Capital Investors. ‘Wij hebben shortposities op de techsector en roteren onze middelen naar banken, grondstoffen en de industrie. We zien de shift van groei- naar waardeaandelen aanhouden.’

Het lijkt bijna zeker dat sommige aandelen als Tesla of Zoom hun historische piek bereikt hebben en die niet snel terugzien. Frank Vranken Hoofdstrateeg Puilaetco