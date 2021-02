‘Dit is wat er gebeurt als vrouwen de eerste move doen'

Al dan niet toevallig in de week van valentijn debuteerde het bedrijf boven de datingapp Bumble op de beurs, met klinkend succes. Het ‘vrouwvriendelijke alternatief voor Tinder’ bleek meteen ruim 8 miljard dollar waard. ‘Je krijgt als vrouw het stuur in handen, of toch een beetje.’

Een ‘heel occasionele’ dater, noemt Mayke (28) uit Antwerpen zichzelf. ‘Als mijn hoofd ernaar staat.’ En als dat zo is, dan date ze het liefst via Bumble. Ze probeerde ook al Tinder en Happn uit, maar de app met het gele logo leverde de fijnste ervaring op. En twee afspraken, ook al zijn de opties om iemand te ontmoeten al even herleid tot een wandeling. ‘Met Bumble heb ik het gevoel dat ik meer controle heb. Het voelt ook veiliger. Alsof ik op café ben en de keuze heb zelf op een man af te stappen. Ik kies zelf meer wat ik toelaat en wat niet.’

Vrouwen eerst. Met dat principe onderscheidt Bumble zich in het oerwoud van de online datingplatformen. De app werkt grotendeels zoals Tinder, de moeder aller datingapps: je swipet naar rechts als je een profiel ziet dat je aanstaat, naar links als je denkt: doe maar niet. Heeft de andere persoon ook jouw foto naar rechts geschoven, dan is er een match en kan je chatten. Maar dan komt het verschil: op Bumble kan alleen de vrouw een gesprek beginnen (als het gaat om mensen van verschillend geslacht). Zij krijgt de sleutel om de deur naar een conversatie open te zetten. En die blijft 24 uur geldig: is de openingszin dan niet gelanceerd, dan is de vogel gaan vliegen.

Mayke: ‘Op Tinder word je als vrouw overspoeld door slappe openingszinnen of oneerbare voorstellen, zodra je een match hebt. Op Bumble kan een gesprek ook heel snel tegenvallen. Maar je hebt wel meer het stuur zelf in handen.’

Datingapps zijn als discotheken: wie veel vrouwen aantrekt, is de populairste. Elizabeth Timmermans Onderzoekster

Die kleine tweak van een beproefd concept is big business. Minder dan zeven jaar na de oprichting was Bumble, het gelijknamige Amerikaanse bedrijf dat ook eigenaar is van de datingapp Badoo, 8,2 miljard dollar waard toen het donderdag debuteerde op Wall Street. Het bedrijf haalt 2,2 miljard dollar cash op, dubbel zo veel als verwacht. Het aandeel knalde onmiddellijk hoger. De beursgang maakt van de 31-jarige oprichtster en CEO Whitney Wolfe Herd meteen een van de succesvolste jonge vrouwelijke techondernemers. ‘Dit is wat er gebeurt als vrouwen de eerste move doen’, tweette ze.

Funswipen en dickpics

‘Bumble is ernstiger door de manier waarop het werkt’, zegt Elisabeth Timmermans, die doctoreerde op onderzoek naar online dating en het boek ‘Liefde in tijden van Tinder’ schreef. ‘Mannen die alleen willen funswipen en dan dickpics sturen, zullen er veel minder aan hebben. Het komt er voor mannen op aan geduld te hebben als ze tot een gesprek en eventueel een date willen komen. Mannen staan er in het algemeen ook amper bij stil dat risico’s vasthangen aan de stap van een online gesprek naar een offline ontmoeting met een onbekende. Vrouwen zijn veel meer met veiligheid bezig.’

Uiteindelijk zetten alle apps die op de markt komen zich af tegen Tinder, dat bij de oprichting in 2012 de ‘gamification’ van dating introduceerde en zo via het internet potentiële partners opzoeken mainstream maakte, zegt Timmermans. ‘Maar veel mensen haken gefrustreerd af bij Tinder omdat het aanbod er zo groot is dat het heel moeilijk wordt een match te vinden. Want veruit de belangrijkste reden waarom mensen Tinder installeren en aan het swipen gaan is puur voor het entertainment.’

Dat een app die zich profileert als vrouwvriendelijk alternatief het goed doet, verbaast Timmermans allerminst. ‘Datingapps zijn als discotheken: wie veel vrouwen aantrekt, is de populairste.’

Hommelkoningin

Wolfe Herd kent concurrent Tinder maar al te goed. Ze was een van de medeoprichters, maar ging er na twee jaar weg met slaande deuren. Na haar vertrek klaagde ze het bedrijf aan voor seksuele intimidatie en discriminatie. In 2014 stichtte ze Bumble - kort voor ‘bumblebee’ of hommel, een insectensoort waar de koningin het voor het zeggen heeft - met behulp van de Russische miljardair Andrey Andreev. Van bij het begin zou Bumble een feministische onderneming zijn, in alle gelederen. 80 procent van het personeel is vrouwelijk, net als acht van de elf bestuursleden.

Het was Wolfe Herd vooral te doen om het eeuwenoude genderstereotype te doorbreken dat vrouwen het initiatief volledig aan mannen moeten laten. Dat ligt aan de basis van ongelijke heterorelaties en alle ongezonde gevolgen, zegt ze. Het patroon leeft opvallend sterk door in de wereld van de datingapps, zegt ook Timmermans. ‘Het verbaasde mij dat het internet niet meer emancipatie heeft gebracht. De verwachting bij velen blijft dat het ongepast is voor vrouwen om een gesprek aan te knopen.’

De oplossing van Bumble werkt niet voor iedereen. ‘Bij mij kwam het in het begin over als een beetje seksistisch’, zegt Ann (31) uit Mechelen. ‘Ik heb al controle omdat ik links of rechts kan swipen. En als ik naar rechts swipe, wil dat zeggen dat ik interesse heb. Het kan ook aan mijn heel selectieve swipestrategie liggen.’

Toch is Bumble de kwaliteitsvollere app, vindt ze. ‘Het leidt tot betere gesprekken, meer op hetzelfde niveau. De tijdslimiet van 24 uur is ook een goede zaak om gesprekken op gang te brengen.’

Bumble telt wereldwijd meer dan 42 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Bij ons is het de populairste en snelst groeiende van het peloton datingapps die niet Tinder heten, blijkt uit gegevens van professor Lieven De Marez van UGent en Imec. Datingapps - ‘de appificatie van intimi- teit’ - maken gestaag opgang. Begin vorig jaar gebruikte 6 procent van de Vlamingen er actief (minstens een keer per week), een jaar van afwisselende lockdowns later is dat al 10 procent. ‘Dat nadert snel het kritieke punt van 12 à 13 procent, traditioneel de overgang van nichefenomeen naar een massamarkt. Daarna kan het snel gaan.’

10% Een op de tien Vlamingen gebruikt al actief een datingapp. Vanaf 12 à 13 procent wordt een app een massamarktfenomeen.

De concurrentie neemt ook alleen maar toe, nu zelfs Facebook zich op de markt heeft gestort. ‘Dat dwingt de apps zich constant heruit te vinden met nieuwe redenen om mensen aan te trekken’, zegt Timmermans. Bumble breidde uit met een sectie om vrienden te zoeken (bij ons populair onder expats in Brussel) en met het professionele Bumble Bizz, een minder stijve variant op LinkedIn. Het past in de missie van Bumble om een vriendelijke en veilige plek op het internet te willen zijn. Het heeft ook technologie in huis om naaktfoto’s en badkamerselfies automatisch weg te filteren.

Vastgeroeste genderrollen

‘Als man vind ik de feministische kant wel aangenaam’, zegt de 28-jarige Sander uit Gent, die Tinder heeft ingeruild voor Bumble. Bumble geeft hem minder snel het gevoel dat hij iemand lastigvalt met een ongewenst bericht. ‘Ik hoef niet na te denken over de vraag of ik iets verkeerds doe door een eerste stap te zetten. De verwachting dat mannen eerst over de brug moeten komen is bullshit. Het zou mooi zijn als zo’n app komaf helpt te maken met de vastgeroeste genderrollen.’

Kan een stukje technologie als Bumble dan een ware emancipator zijn? Daarvoor is toch meer nodig, zegt Timmermans. ‘Het is diep maatschappelijk ingebakken. Ik denk niet dat een datingapp alleen daar veel aan kan veranderen. Het is ook maar één stapje in de hofmakerij.’