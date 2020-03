Dividend Nationale Bank daalt met 11 procent

De Nationale Bank zag haar nettowinst vorig jaar met bijna 11 procent stijgen. Maar dat leidt niet tot een hoger dividend, integendeel.

De jaarresultaten en de winstverdeling van de Nationale Bank zullen ongetwijfeld opnieuw veel ongenoegen veroorzaken bij een groep kritische aandeelhouders. De winst is in 2019 gestegen, maar het dividend daalt, blijkt uit de woensdag gepubliceerde jaarrekening.

Het dividend daalt vooral omdat de Nationale Bank in 2019 geen gebouwen heeft verkocht.

Het nettodividend daalt met 11,5 procent naar 85,80 euro per aandeel. De belangrijkste reden is dat de Nationale Bank in 2019 geen gebouwen heeft verkocht. De meerwaarde op de verkoop van gebouwen wordt traditioneel uitgekeerd aan de aandeelhouders. In 2018 boekte de Nationale Bank nog een meerwaarde van 9,7 miljoen op de verkoop van gebouwen.

Beleggingsportefeuille

Bovendien is het rendement van de zogenaamde statutaire portefeuille gedaald. Niet de winst maar vooral het rendement van die beleggingsportefeuille van ruim 6 miljard euro bepaalt bij de Nationale Bank het dividend. Het rendement van de portefeuille, die vooral uit obligaties bestaat, staat onder druk, omdat vervallende obligaties geleidelijk worden vervangen door nieuw papier met een lagere coupon.

De winst van de Nationale Bank steeg met 10,7 procent naar 825 miljoen euro. Die toename is vooral te danken aan de baten van financiële transacties. Die transacties leverden dankzij de rentedaling een winst op van 88 miljoen euro, tegenover een verlies van 25 miljoen in 2018. Bovendien moest de Nationale Bank minder monetaire inkomsten afstaan aan de andere centrale banken van de eurozone.

De daling van de rentebaten had een negatieve invloed op de winst. Die baten verminderden omdat de banken minder cashoverschotten parkeerden bij de Nationale Bank. Banken die geld parkeren bij de Nationale Bank betalen daarop een strafrente van 0,5 procent.

Risico's

De Nationale Bank raamt dat de benedengrens van haar financiële risico's is gedaald naar 4,6 miljard euro. Maar ze merkt op dat de massale aankoop van obligaties in het kader van de stimulus van de Europese Centrale Bank haar resultaten onder druk kan zetten.

Daarom reserveert de Nationale Bank net als de vorige jaren 50 procent van haar winst. De kapitaalbuffers stijgen daardoor met 413 miljoen naar 6,6 miljard euro. Dat is ruim boven de benedengrens van de risico's. De Nationale Bank zegt in haar persbericht niet wat de bovengrens is van haar financiële risico's.