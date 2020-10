Dividendrendement Telenet geeft Proximus het nakijken

Telenet is voortaan de gulste dividendbetaler onder de telecomspelers op de Brusselse beurs. John Porter mag dan rivaal Proximus een hak zetten, bij beleggers oogst hij er weinig lof mee.

Met de verhoging van zijn zogenaamde dividendvloer , 'vloert' Telenet aartsrivaal Proximus als meest genereuze dividendbetaler in de Belgische telecom.

CEO John Porter vervangt de uitkering van 50 à 70 procent van de jaarlijkse vrije kasstroom door een 'dividenddrempel', zeg maar een minimaal verzekerd dividend. Dat minimumdividend bedraagt 2,75 euro bruto per jaar. Op basis van de slotkoers van donderdag biedt Telenet daarmee een dividendrendement van 8,4 procent. Proximus heeft met een brutodividend van 1,2 euro een dividendrendement van 'maar' 7,8 procent.

De hogere dividendbelofte levert Telenet geen quick win op en kan de pijnpunten in het rapport niet verhullen. Beleggers stellen zich vragen bij de doelstellingen die Telenet zichzelf oplegt en die erg ambitieus lijken. Het Mechelse bedrijf met het Amerikaanse Liberty Global als hoofdaandeelhouder spiegelt een groei van de kasstroom voor met 1 à 2 procent dit jaar. Maar daarvoor is een stevige inhaalbeweging nodig: na negen maanden heeft Telenet een licht lagere vrije kasstroom (-1%). De cashflow staat onder druk door de investeringen in het netwerk en Orange Belgium dat als challenger een steeds groter stuk van de markt inpalmt.