Dividendtaks Franse aandelen gaat omlaag

De bronbelasting op Franse dividenden daalt van 30 naar 12,8 procent. Dat is goed nieuws voor Belgische beleggers en ook voor de Belgische fiscus.

Belgische beleggers die Franse dividenden ontvangen, zullen weldra meer overhouden. Het Franse parlement heeft beslist de bronheffing vanaf 1 januari 2018 te verlagen van 30 naar 12,8 procent, meldt het weekblad De Belegger.

Maar Belgische banken merken op dat ze het lagere tarief nu nog niet kunnen toepassen. ‘De Franse fiscus moet de procedure en formaliteiten nog publiceren’, zeggen BNP Paribas Fortis, Belfius en Keytrade Bank. KBC merkt op dat het Franse parlement en de banken nog bezig zijn met de praktische uitwerking.

Beleggers zullen in principe niets moeten doen om van de belastingverlaging te genieten. Tot dusver konden Belgische beleggers al de helft van de bronbelasting van 30 procent terugvorderen via speciale formulieren. Dat zal niet meer nodig zijn.

Belgische fiscus blij

Behalve Belgische beleggers profiteert ook de Belgische fiscus van de Franse beslissing. De Franse belastingverlaging heeft immers tot gevolg dat het in België belastbare dividend stijgt. Het gevolg is dat Belgische beleggers meer roerende voorheffing moeten betalen. Maar de belastingverhoging in België neutraliseert slechts een deel van de Franse belastingverlaging.

Belgische beleggers hebben relatief veel Franse aandelen, zoals Engie en Total. Een van de redenen is dat Engie direct of indirect de Belgische bedrijven Electrabel, de Generale Maatschappij en Tractebel heeft overgenomen. Total nam Petrofina over.

Overigens is er veel kans dat Franse dividenden op termijn nog aantrekkelijker worden. Het Hof van Cassatie besliste vorig jaar dat Belgische beleggers bij de Belgische fiscus een deel kunnen terugvorderen van de taks die ze in Frankrijk betalen. Maar de belastingadministratie weigert zich neer te leggen bij dat arrest. Het hof van beroep van Antwerpen moet zich nu opnieuw over de zaak buigen.