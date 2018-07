Dodekatbons voor 'Netflix van de bioscoop'

Geen discussie wat dinsdag het meest opvallend aandeel is op een positief gestemd Wall Street: Helios & Matheson verdubbelde kort na opening ruim tot 1,80 dollar, maar tuimelt nu 35 procent naar 0,53 dollar.

Helios & Matheson is vooral bekend als eigenaar van MoviePass, dat zich al jaren hoopt te profileren als een bioscoopversie van Netflix. Voor 9,95 dollar per maand konden liefhebbers eender welke film in eender welke cinema bekijken.